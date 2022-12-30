İSO Başkanı Bahçıvan: Sanayi elektriğindeki indirim önemli ve değerli bir avantaj

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, elektrikte sanayi grubuna yönelik yapılan yüzde 16 düzeyindeki indirimi önemli ve değerli bir avantaj olarak değerlendirdiklerini belirterek, sanayiciye moral olacağını ve enflasyonun olumlu yönde gelişmesine güçlü destek sunacağını bildirdi.

İSO'dan yapılan açıklamada, 1 Ocak itibarıyla elektrikte sanayi abone grubu için geçerli olacak yüzde 16'lık indirime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Söz konusu düzenlemeye ilişkin, "İndirimi, yeni yıla girerken, rekabet koşullarımızdaki en önemli girdi olan enerji maliyetlerimizde önemli ve değerli bir avantaj olarak değerlendiriyoruz." ifadesini kullanan Bahçıvan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Böyle bir indirimin yeni yılda sanayicimize moral olacağını vurgulamak istiyorum. Bu indirimi özellikle ihracatçı sanayicimize getireceği destek kadar iç piyasada da hepimizin önceliği olan enflasyonun olumlu yönde gelişmesine güçlü bir destek olarak da görüyoruz. Uzun zamandan beri dile getirdiğimiz bu konunun dünyadaki gelişmelere paralel olarak önümüzdeki aylarda diğer enerji kalemleri ile birlikte de devam etmesi umuduyla başta Cumhurbaşkanımıza, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımıza, Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza ve Hazine ve Maliye Bakanımıza teşekkür ediyoruz."