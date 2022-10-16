İşçi ve işverenler dikkat! O ödemeler vergi ve primden muaf olacak

Torba kanunla 65 yaş, engelli ve evde bakım aylığı alanlara, geçmişteki yersiz ödemelere ilişkin takip yapılmayacak, iade istenmeyecek. Çalışana ödenecek elektrik, gaz ve ısınma yardımları vergi ve sigorta priminden muaf tutulacak. Yemek yardımı nakdi olarak yapılırsa vergi muafiyeti sağlanacak.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ ÖDEMELERİ VERGİ VE PRİMDEN MUAF OLACAK

Torba kanunda yer alan bir diğer düzenleme de, çalışanlara yapılacak elektrik, doğalgaz ve ısınma yardımlarının 2023 yılının haziran ayı sonuna kadar gelir vergisinden ve sigorta priminden muaf tutulmasına yönelik. Eğer işveren düzenleme yasalaştıktan sonra işçisine elektrik, doğalgaz ve ısınma giderlerinin karşılanması amacıyla ilave bir ödeme yapmaya başlarsa, Haziran 2023'ün sonuna kadar bu kapsamda ödenecek tutarın 1.000 TL'si sigorta primi ve gelir vergisinden muaf olacak. İşveren hali hazırda ödediği ücretin bir bölümünü elektrik, doğalgaz ya da ısınma gideri olarak göstererek muafiyetten yararlanamayacak. Bu kapsamda yapılacak ödemelerin işçinin mevcut ücret ve sigorta primine esas kazancına ilave olarak yapılması gerekecek. İşverenler bu düzenlemenin yasalaşması sonrası çalışanların ücretlerine ilave olarak bu ödemeyi yapmayı düşünürlerse çalışanların ellerine geçen ücret artacaktır. Ancak işveren bu ödemeyi mutlaka yapmak durumunda değildir.