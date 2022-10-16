VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Açılış var ekmek yok"
Putin'in teklifi heyecanlandırdı!
Zam senaryosu değişti İşte milyonlarca memur ve emeklinin beklediği haber
Dehşete düşüren görüntü! Kafasına kaldırım taşı ile vurdular
Latin Amerika ülkelerinden Türkiye'ye, maden ocağındaki patlama için taziye mesajı
18 il için sarı kodlu uyarı: Kuvvetli sağanak geliyor!
İşçi ve işverenler dikkat! O ödemeler vergi ve primden muaf olacak
-350 metrede 41 can gitti!
Kadıköy'de 24 katlı rezidanstaki yangının nedeni belli oldu
11 günde 33 bin kişiyle buluştu
Fakir erkekle olmaz
Sessizliği efendiliğinden değil 'sosyal fobi'den olabilir
Prematüre bebeklerde körlük riski olur
Ihlamuru kaynatmayın, demleyin
DİKKAT! Kuvvetli grip salgınları bekleniyor
Uzman Astrolog Aşkın Şengün ile Günlük Burç Yorumları - 16 Ekim
Miçotakis: Türkiye'ye yardıma hazırız
Ermenistan'dan Bartın'daki maden ocağında ölenler için taziye
Maden şehitlerinin ailelerine ve yaralılara destek ödemesi
Başkan Erdoğan'dan taziye mesajlarına teşekkür
Kadıköy'de çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü
Maden işçilerinden geriye hatıraları kaldı
Bakan Koca: İlk 4 gün kritik! Yakından takip ediyoruz
Avusturya, Almanya ve Malta'dan maden ocağındaki patlama nedeniyle taziye mesajı
16 Ekim 2022 Pazar 09:36:00 - Güncelleme:16 Ekim 2022 Pazar 09:36:00

İşçi ve işverenler dikkat! O ödemeler vergi ve primden muaf olacak

ABONE OL

Meclis Komisyonu'nda yer alan ve kısa sürede yasalaşması beklenen torba kanunda çalışma hayatını ilgilendiren önemli maddeler var. Buna göre, çalışana ödenecek elektrik, gaz ve ısınma yardımları vergi ve sigorta priminden muaf tutulacak. Bu kapsamda yapılacak ödemelerin işçinin mevcut ücret ve sigorta primine esas kazancına ilave olarak yapılması gerekecek.

Torba kanunla 65 yaş, engelli ve evde bakım aylığı alanlara, geçmişteki yersiz ödemelere ilişkin takip yapılmayacak, iade istenmeyecek. Çalışana ödenecek elektrik, gaz ve ısınma yardımları vergi ve sigorta priminden muaf tutulacak. Yemek yardımı nakdi olarak yapılırsa vergi muafiyeti sağlanacak.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ ÖDEMELERİ VERGİ VE PRİMDEN MUAF OLACAK

Torba kanunda yer alan bir diğer düzenleme de, çalışanlara yapılacak elektrik, doğalgaz ve ısınma yardımlarının 2023 yılının haziran ayı sonuna kadar gelir vergisinden ve sigorta priminden muaf tutulmasına yönelik. Eğer işveren düzenleme yasalaştıktan sonra işçisine elektrik, doğalgaz ve ısınma giderlerinin karşılanması amacıyla ilave bir ödeme yapmaya başlarsa, Haziran 2023'ün sonuna kadar bu kapsamda ödenecek tutarın 1.000 TL'si sigorta primi ve gelir vergisinden muaf olacak. İşveren hali hazırda ödediği ücretin bir bölümünü elektrik, doğalgaz ya da ısınma gideri olarak göstererek muafiyetten yararlanamayacak. Bu kapsamda yapılacak ödemelerin işçinin mevcut ücret ve sigorta primine esas kazancına ilave olarak yapılması gerekecek. İşverenler bu düzenlemenin yasalaşması sonrası çalışanların ücretlerine ilave olarak bu ödemeyi yapmayı düşünürlerse çalışanların ellerine geçen ücret artacaktır. Ancak işveren bu ödemeyi mutlaka yapmak durumunda değildir.

Etiketler : elektrik gaz ve ısınma yardımı torba yasa vergi
Hollywood aksiyonu istiyor

Hollywood aksiyonu istiyor
30'dan sonra hayatı anladım

30'dan sonra hayatı anladım
Eski eşe mesajlı gönderme

Eski eşe mesajlı gönderme
Yeni akım 'telefona imza'

Yeni akım 'telefona imza'
Galayı ‘Sevmedim Deme'

Galayı ‘Sevmedim Deme'
Kız bebek geliyor

Kız bebek geliyor
İkinci sezon çekimleri başladı

İkinci sezon çekimleri başladı
Özgür hazırlığı

Özgür hazırlığı
setlere dönüyor

setlere dönüyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX