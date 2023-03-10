Deprem bölgesine gönderdiği karot makinalarından alınan örnekleri laboratuvarda inceleten ünlü iş adamı Veysel Güryel önemli tavsiyelerde bulundu.

Deprem bölgesindeki yıkılan binalarda ihmallerin olduğunu ve kalitesiz malzeme kullanılarak yapılan binaların neredeyse tamamının çöktüğünü dile getiren Güryel konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İş adamı Güryel yaptığı açıklamada "Ev alacak kişiler tavsiyem şudur ki öncelikle alacağınız evin binasını kontrol ettirin. Bina kontrol edilirken komple incelenmesi gerekiyor. Bunu nasıl yaptıracağını çoğu vatandaşımız bilmiyor. Bunu inceleyen inşaat laboratuvarları bulunmakta. Düşük ücretlerle bu laboratuvarlar ile anlaşıp binayı test ettirmeleri ve numune almalarını tavsiye ediyorum. Kullanılan betonun, kumun ve demirin kalitesinden tutunda kolonların kalınlığına kadar her bilgiye bu şekilde rahatlıkla ulaşılabiliyor. Böylelikle ev alırken milyonlar harcayan vatandaşlarımız güvenli bir ev alıp almadığını da öğrenmiş olabiliyor. Ayrıca müteahhitlerden zemin etüdünün de alınarak kontrol edilmesi gerekmektedir. Unutmayın ki ihmal hayat kaybettirir " dedi.