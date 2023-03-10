VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Can dostlar için yeni proje
Şarkısı yardım olacak
Sadece benim başıma gelir!
Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için Bağışçılar Konferansı 20 Mart'ta yapılacak
"Ekonomimiz bu yılın ocak ayında da kuvvetli görünümünü sürdürdü"
Şehirden gitme düşüncemiz yok
Dorukhan Toköz ile Pelinay Yiğit aşkı belgelendi
Defne yine kaçamadı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı
Ticaret Bakanlığı, güvensiz tüketici ürünleri için geçen yıl 4,9 milyon lira ceza kesti
Deprem hafriyatından dönüştürülen malzemeler yol ve kaldırım yapımında kullanılacak
Türkiye genelinde geçen ay 151 bin 416 gayrimenkul satış işlemi yapıldı
Konteyner ithalatında gümrük vergisi sıfırlandı
2023'te Almanya'dan 7 milyon turistin Türkiye'ye gelmesi bekleniyor
TOKİ deprem bölgesinde çalışmalarına başladı
ATO'nun deprem bölgesine kalıcı konut kazandırmak için başlattığı bağış çağrısı ilgi gördü
2023-ALES/1 geç başvuruları başladı
"NATO, Türkiye'ye 4 bin kişilik çadır daha gönderecek"
Depremzede çiftçiye yaklaşık 5 milyar liralık destek sağlandı
Dünya basını böyle gördü: Kurdukları hantal koalisyonla kazanmaları zor
Elon Musk, ABD'nin Teksas eyaletinde kendi şehrini inşa etmeyi planlıyor
Borçların yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi yasalaştı
Deprem bölgesindeki Hazine taşınmazlarına ilişkin sözleşme borçlarına 3 ay erteleme
Suudi Arabistan'dan turistik vize imkanı
10 Mart 2023 Cuma 10:46:00 - Güncelleme:10 Mart 2023 Cuma 10:46:00

İş adamı Veysel Güryel ev alacak kişileri uyardı: Gerekli kontrolleri mutlaka yaptırın!

ABONE OL

İnşaat sektörünün tanınan ismi Veysel Güryel ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara tavsiyelerde bulunarak "Gerekli kontrolleri mutlaka yaptırın!" uyarısında bulundu.

Deprem bölgesine gönderdiği karot makinalarından alınan örnekleri laboratuvarda inceleten ünlü iş adamı Veysel Güryel önemli tavsiyelerde bulundu.

Deprem bölgesindeki yıkılan binalarda ihmallerin olduğunu ve kalitesiz malzeme kullanılarak yapılan binaların neredeyse tamamının çöktüğünü dile getiren Güryel konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İş adamı Güryel yaptığı açıklamada "Ev alacak kişiler tavsiyem şudur ki öncelikle alacağınız evin binasını kontrol ettirin. Bina kontrol edilirken komple incelenmesi gerekiyor. Bunu nasıl yaptıracağını çoğu vatandaşımız bilmiyor. Bunu inceleyen inşaat laboratuvarları bulunmakta. Düşük ücretlerle bu laboratuvarlar ile anlaşıp binayı test ettirmeleri ve numune almalarını tavsiye ediyorum. Kullanılan betonun, kumun ve demirin kalitesinden tutunda kolonların kalınlığına kadar her bilgiye bu şekilde rahatlıkla ulaşılabiliyor. Böylelikle ev alırken milyonlar harcayan vatandaşlarımız güvenli bir ev alıp almadığını da öğrenmiş olabiliyor. Ayrıca müteahhitlerden zemin etüdünün de alınarak kontrol edilmesi gerekmektedir. Unutmayın ki ihmal hayat kaybettirir " dedi.

Etiketler : inşaat sektörü veysel güryel ev karot

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX