İleri teknolojili ile üretilecek! Sona Yaklaşıldı

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından hayata geçirilen Türkiye’nin Otomobili projesinde önemli bir adım daha atıldı. TOGG, Bursa Gemlik’te yer alan tesisinin inşaat başlangıç törenini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirdi.

TOGG CEO’su M. Gürcan Karakaş, 175 bin/yıl kapasiteye ulaşıldığında 4 bin 300 kişi istihdam edilecek tesiste, mavi ve beyaz yaka olmak üzere kadın çalışan oranının da en az yüzde 30 olacağını ilk kez törende açıkladı. Gemlik’te 1 milyon 200 bin metrekarelik alan üzerine kurulan TOGG Gemlik Tesisleri’ni ‘Bir otomobil fabrikasından çok daha fazlası’ olarak tanımlayan Gürcan Karakaş, “Nesnelerin interneti, veri toplama ve analizi ile verimlilik artıran, gerçek zamanlı verilerle değer üreten bir üretim ağına sahip olduğu için akıllı. 5 gr/m2’den az “uçucu organik bileşen” salımı ile Türkiye’deki yasal sınırın 9’da 1’i, Avrupa’daki yasal sınırın ise 7’de 1’i bir değerle Avrupa’nın en temizi. Üretimin yanında, Ar-Ge, Stil Tasarım Merkezi, Prototip Geliştirme ve Test Merkezi, Strateji ve Yönetim Merkezi ve daha önemlisi müşterilerimizin otomobillerimizi, teknolojimizi ve markamızı ailece deneyimleyeceği, keyifli vakit geçirebilecekleri Müşteri Deneyim Parkı’nı aynı çatı altında topladığı için fabrikadan daha fazlası olacak" diye konuştu.

YERLİ BATARYA TASARIMINDA SONA YAKLAŞILDI

Batarya süreciyle ilgili de bilgi veren Karakaş, “Hedeflediğimiz yüksek performans değerlerini teknik olarak gerçekleştirecek batarya ve e-güç ünitesi mimarisinin geliştirilmesinde de çok yol kat ettik. Farklı paketlerle 300 ve 500 kilometrenin üzerinde menzil sağlayacak, ileri teknolojiye sahip bataryamızın tasarımında sona yaklaştık. Üretim başlangıcımızdan itibaren batarya modül ve paketlerimizi yerlileştireceğiz” dedi.

Tesis 22 milyar TL yatırım ile hayata geçirilecek. Doğuştan yüzde yüz elektrikli C segmentinde bir SUV’la başlayacak olan fabrikadaki üretim, takip eden yıllarda tamamı yine yüzde yüz elektrikli C Sedan, C Hatchback, B SUV ve C MPV modelleri ile devam edecek.

(Dünya)