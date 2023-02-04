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04 Şubat 2023 Cumartesi 16:30:00 - Güncelleme:04 Şubat 2023 Cumartesi 16:30:00

İLBANK'tan Sultanbeyli'ye 85 milyon liralık çevre yatırımı

Kaynak: AA

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İller Bankası (İLBANK) Genel Müdürlüğü, İstanbul'un Sultanbeyli Belediyesi ile toplam maliyeti 85 milyon lira olan Sultan Korusu Mimar Sinan Mesire Alanı ve Aydos Kalesi Çevre Düzenlemesi projelerini hizmete sundu.

İLBANK'tan alınan bilgiye göre, İLBANK'ın finansman desteği ile Teferrüç Tepe orman alanı içerisinde 127 bin metrekare alanda, doğa kütüphanesi, ahşap köprüleri, estetik çeşmeleri, seyir terasları, biyolojik göleti, yürüyüş yolları, piknik alanları ve ibadethanesi ile güncel maliyeti 64 milyon lira olan Sultan Korusu Mimar Sinan Mesire Alanı Projesi ve maliyeti 21 milyon lira olan Aydos Kalesi Çevre Düzenlemesi Projesi tamamlandı.

Bölgeye değer katacak toplam 85 milyon lira maliyetli projeler, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen açılış töreni ile vatandaşların hizmetine sunuldu.

İLBANK, Sultanbeyli ilçesinde, sözleşme bedeli 26 milyon lira olan muhtelif mesire alanı yapımı çalışmalarını da sürdürüyor.

Etiketler : iller bankası ilbank yatırım sultanbeyli
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