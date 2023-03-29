İki ülke arasında petrol krizi!

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29 Mart 2023 Çarşamba 10:18:00 - Güncelleme:29 Mart 2023 Çarşamba 10:18:00

Rusya'nın, Pakistan'ın ham petrol ithali için adım atmamasından rahatsız olduğu iddiası

Kaynak: AA

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Rusya'nın, Pakistan'ın ham petrol ithali için adım atmamasından rahatsız olduğu iddia edildi. Pakistan, gelecek ay Rusya'dan kargo gemisiyle ham petrol ithal etmeyi planlıyordu.

Rusya'nın, Pakistan'ın ham petrol ithalatı için gerekli adımları atmamasından rahatsızlık duyduğu iddia edildi.

The Express Tribune gazetesinin kaynaklara dayandırdığı haberinde, Moskova'nın, Pakistan'ın Rusya'dan ham petrol ithalatı konusunda kuşkulu olduğu ve İslamabad'dan ham petrol taşıyan ilk kargo gemisini ithal ederek bu konudaki ciddiyetini göstermesini istediği öne sürüldü.

Haberde, Pakistan'ın ham petrol ithal etmek için ilk kargo gemisinin hazırlanmasıyla ilgili girişimlere henüz başlamadığını öğrenen Rus yönetiminin bundan rahatsızlık duyduğu iddia edildi.

Pakistan'ın, Rusya'dan ham petrol ithali ve ödemelerin yapılması konusunda Özel Ödeme Aracı'nı (Special Purpose Vehicle-SPV) hızlı şekilde kurmayı taahhüt ettiği belirtilen haberde, İslamabad'ın bu planla ilgili çalışma yapmamasının Moskova'da hayal kırıklığı oluşturduğu aktarıldı.

Pakistan, gelecek ay Rusya'dan kargo gemisiyle ham petrol ithal etmeyi planlıyordu ancak Özel Ödeme Aracı'nın (Special Purpose Vehicle-SPV) hayata geçirilmesindeki gecikme sebebiyle ilk kargo gemisinin mayısta gelmesi bekleniyor.

Başkent İslamabad'da 3 gün süren Pakistan-Rusya Hükümetlerarası Ticaret, Ekonomi, Bilim ve Teknoloji Komisyonu 8'inci Oturumu, 20 Ocak'ta tamamlanmıştı.

Pakistan Petrolden Sorumlu Enerji Bakan Yardımcısı Musadık Mesud Malik, ülkesinin mart sonunda Rusya'dan ham petrol ithalatına başlayacağını ve Pakistan'ın ham petrol ihtiyacının yüzde 35'ini Rusya'dan karşılayacağını belirtmişti.

Etiketler : Rusya İslamabad Pakistan-Rusya

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