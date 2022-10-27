ECB Başkanı Lagarde: Yüksek enflasyon, harcamalara ve üretime zarar veriyor

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27 Ekim 2022 Perşembe 17:48:00 - Güncelleme:27 Ekim 2022 Perşembe 17:48:00

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Kaynak: AA

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ECB Başkanı Christine Lagarde, “Enflasyonun yüzde 2'lik orta vadeli hedefimize zamanında geri dönmesini sağlamak için faiz oranlarını daha da artırmayı umuyoruz.” dedi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi'ndeki ekonomik faaliyetlerin muhtemelen daha da yavaşlayacağını belirterek, "Yüksek enflasyon, insanların reel gelirlerini azaltarak ve şirketlerin maliyetlerini artırarak, harcamaları ve üretimi azaltmaya devam ediyor." dedi.

Lagarde, ECB Yönetim Konseyi Toplantısı'nın tarihi faiz artırımı kararının ardından Frankfurt'ta düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

ECB Yönetim Konseyi'nin bugün bankanın üç temel politika faizini 75 baz puan artırdığını hatırlatan Lagarde, bunun art arda üçüncü büyük politika faiz artışı olduğunu söyledi.

Lagarde, ECB'nin faiz artırım döngüsünün sona ermediğini, orta vadeli enflasyon hedefine ulaşmak için faiz oranlarını daha da artacağına işaret etti.

"Enflasyonun yüzde 2 orta vadeli hedefimize zamanında geri dönmesini sağlamak için faiz oranlarını daha da artırmayı umuyoruz." diyen Lagarde, gelecekteki faiz oranı kararlarının verilere bağlı olmaya devam edeceğini ve toplantı bazlı bir yaklaşım izleyeceklerini aktardı.

Lagarde, enflasyonun hala çok yüksek ve uzun bir süre ECB'nin hedefinin üzerinde kalacağını vurgularken yüksek enflasyonun ana kaynaklarının enerji ve gıda fiyatları, arz darboğazları ve Kovid-19 sonrası talepteki toparlanma olduğunu belirtti.

Avro bölgesindeki ekonomik faaliyetlerin yılın üçüncü çeyreğinde yavaşladığını ve son çeyrekte ve gelecek yılın başında daha fazla zayıflamasını beklediklerini belirten Lagarde, "Yüksek enflasyon, insanların reel gelirlerini azaltarak ve şirketlerin maliyetlerini artırarak, harcamaları ve üretimi azaltmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Tedarik darboğazlarının hafiflediğini belirterek genel fiyat baskısının her geçen gün daha fazla sektörde kendini hissettirdiğini hatırlatan Lagarde, kısa vadede Rusya-Ukrayna savaşının ekonomi üzerinde önemli bir risk olduğun altını çizdi. Lagarde, tüketici güveninin kötüleşmesini, enerji ve gıda fiyatlarının yüksek seviyelerde kalmasını ön plana alarak bu faktörlerin enflasyonu daha da yukarı itmedeki riskler olarak tanımladı.

Lagarde, Avro Bölgesi'ndeki şirketlere verilen kredilerin "istikrarlı" kalmaya devam ettiğini ancak kredi talebinin düştüğünü belirtti.

ECB'nin bilançosunda olası bir azalma sorusuna Lagarde, aralık ayındaki ECB Yönetim Konseyi toplantısında bu konuda "temel ilkeler" tartışılacağını ve karar verileceğini söyledi.

Lagarde, ECB'nin yeni enflasyon ve ekonomik tahminlerini aralık ayındaki toplantıda yayınlayacağını belirterek, "Projeksiyonlardaki aşağı yönlü senaryo varsayımlarının çoğu gerçekleşmedi" dedi.

Başta İtalya Başbakanı Giorgia Meloni gibi olmak üzere Avrupalı liderlerin enflasyonu frenlemek için acil faiz artışlarının şirketlere ve hane halkına zarar verdiği değerlendirmelerine karşı Lagarde, "ECB'nin enflasyonla mücadele etmesi gerekiyor." şeklinde cevap verdi.

Lagarde, "Görevimizi yapmalıyız, merkez bankasının fiyat istikrarı için bir yetkisi var ve bunu tüm araçları kullanarak yapmalı. Açıkçası bu, resesyon riskini ihmal ettiğimiz anlamına gelmiyor." yorumunu yaptı.

ECB, bugün üç temel politika faizini 75 baz puan artırarak 2009'dan bu yana en yüksek seviyesine çıkardı.

Banka, refinansman faizini yüzde 2'ye, mevduat faizinin yüzde 1,50'ye ve marjinal fonlama faizini de yüzde 2,25'e yükseltti.

Böylece ECB, 1999'da Avrupa Ortak Para Birimi'nin kullanılmasından bu yana en yüksek ikinci faiz artışına gitmiş oldu. Banka, eylülde de üç temel politika faizini 75 baz puan artırmıştı.

ECB'nin ekonomide resesyon beklentisine karşın faiz oranlarını 2009'dan bu yana en yüksek seviyeye çıkarması dikkati çekti.

Avro Bölgesi'nde, eylülde yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın da etkisiyle yüzde 9,9'a çıkarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Etiketler : avrupa merkez bankası ecb faiz enflasyon
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