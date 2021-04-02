IAB 6. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti

Genel Kurul toplantısında faaliyet raporu ve iç denetim raporu sunumlarının ardından yeni dönemde görev yapacak yönetim, denetim ve disiplin kurulu seçimi yapıldı.

Genel Kurul toplantısı sonrasında yapılan yeni dönem ilk Yönetim Kurulu toplantısında Ayşen Akalın Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.

Genel Kurul'da söz alan IAB 2021-2022 dönemi Yönetim Kurulu Başkanı Ayşen Akalın "IAB'nin 10. Yılını kutlayacağımız bu sene, bayrağı güçlü bir ekipten devraldım. Aynı sorumluluk ve heyecanla yeni dönemde dijital reklamcılık ekosisteminin sağlıklı ve sürdürülebilir büyümesini öncelikli hedefimiz olarak göreceğiz" dedi.

IAB'nin 10. Yılında Odak Konularımız Marka Güvenliği, Marka Sahteciliği, Reklamın Ekonomiye Etkisi ve Dolaysız Marka Ekonomisi

Ayşen Akalın, geçtiğimiz günlerde IAB (Interaktif Reklamcılık Derneği), RVD (Reklamverenler Derneği) , RD (Reklamcılar Derneği) ve MMA (Mobil Pazarlama Derneği) ile birlikte dört sektör derneği olarak kurdukları Dijital Pazarlama İletişimi Platformu'ndan bahsederek, DPİP içinde önemli bir rol üstlenen IAB'nin gündeminde daha fazla marka güvenliği ve marka sahteciği konularının olacağını, dijital reklamcılığın sorumlu ve güvenli olarak gelişimi için çalışacaklarını belirtti

2017 yılında Dijital Reklamın Ekonomiye Etkisi Araştırması ile ortaya konulan değer zincirini bu sene "Reklamın Ekonomiye Etkisi" kapsamında dört dernek beraber çalışarak sektörle paylaşılacağını söyleyen Akalın, IAB tarafından dört seneyi aşkın bir zamandır anlatılan Dolaysız Marka ve Dolaysız Marka Ekonomisi'nin özellikle pandemi sonrasında yadsınamaz bir gerçeklik olduğunu ve bu konuda araştırma ve çalışma planlaları içinde olduklarından bahsetti.

IAB Yönetim Kurulu görev dağılımı şöyle oldu:

Başkan:

Reklamverenler Derneği Ayşen Akalın

Başkan Yardımcıları :

Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. - Burak Ertaş

Reklamcılar Derneği – Cüneyt Turgut Devrim

Genel Sekreter

Genart Medya Reklamcılık İletişim Tic. A.Ş - Cemal Burak Yılmaz

Sayman

Doğuş Yayın Grubu A.Ş - Yakup Erdoğan

Akbank T.A.Ş. - Murat Göllü

Vodafone Telekomunikasyon A.Ş. - Ayşe Ketenci

Unilever San. Ve Tic. Türk A.Ş - Leyal Eskin Yılmaz

Optimum Media Direction Medya Hizmetleri A.Ş. - Atakan Demirci

Mindshare Medya Hizmetleri A.Ş. – Kadriye Neslihan Olcay

Carat Medya ve İletişim Hizmetleri A.Ş. - Leyla Akcan

HYPE İletişim ve Tanıtım Hizmetleri A.Ş. - Sarper Danış

Vog Reklam Ve Tan. Hiz. Ltd. Şti. - Cenk Gümüşçüoğlu

Ciner Yayın Holding A.Ş. - Dr. Mahmut Kurşun

Turkuvaz Reklam Pazarlama Dan. A.Ş - Aslıhan Albayrak

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. - Erhan Acar

Estetik Yayıncılık A.Ş. - Reha Başoğul

Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. - Yeşim Öztekin

Logaritma Bilgi Teknolojileri A.Ş. - Ekin İlyasoğlu Muslu

Netcom Medya A.Ş. - Zeynep Taptık Bilgen

Denetim Kurulu

Yıldız Holding A.Ş. – Zeynep Verda Duysak

EVA Bilişim Hizmetleri Dan. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Ekin Özçiçekçiler

Admatic Medya A.Ş. - Savaş Yilmazer

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. – Aslıhan Ahızkal

TTBoom Dijital İnteraktif Medya Reklam Ajansı ve Bilişim Hiz. A.Ş. - Tevfik Bülent Öngün

Fox Networks Group Yapım Ltd. Şti. - Evren Ünal

Disiplin Kurulu

Demirören Reklam ve Yatırım A.Ş. – Kamil Nurettin Özörnek

Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş. - Özge Bakırçalı

EVA Bilişim Hizmetleri Dan. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Ekin Özçiçekçiler

Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. – Banu Çelikkaya

Yıldız Holding A.Ş. – Zeynep Verda Duysak

Vivaki Turkey Medya Hiz. A.Ş. - Özberk Ölçer

IAB, İnteraktif Reklamcılık Derneği Hakkında:

1996 yılında Amerika'da kurulan, bugün 48 ülkede faaliyet gösteren dünyanın en büyük dijital pazarlama ve reklamcılık sektör derneği IAB (Interactive Advertising Bureau) tüm dünyada dijital reklamcılık endüstrisinin sürdürülebilir sağlıklı gelişimine destek vermektedir.

IAB'nin Avrupa'daki ülke bazlı örgütlenmesi IAB Europe tarafından koordine edilmektedir.

Türkiye'de 23 sektör temsilcisi ile 2007'de bir platform olarak kurulan, 2011 Temmuz ayında dernekleşen İnteraktif Reklamcılık Derneği bugün aynı çatı altında temsil edilen yayıncı, reklamveren ve ajanslardan oluşan 146 üyesi ile faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

İnteraktif Reklamcılık Derneği, IAB, hedefleri doğrultusunda eğitimden, endüstriyel standartların oluşturulmasına, yarışmalardan sektörel araştırmalara kadar pek çok alanda faaliyet göstermektedir. Bu amaç doğrultusunda reklamverenlere, ajanslara ve yayıncılara interaktif iletişimin katma değerini anlatmakta, kamu nezdinde yürüttüğü çeşitli faaliyetlerle endüstrinin doğru ve nitelikli biçimde büyümesine katkı sağlamaktadır.