IAB 6. Olağan Genel Kurulu gerçekleşti
İnteraktif Reklamcılık Derneği (IAB), 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirildi.
Genel Kurul toplantısında faaliyet raporu ve iç denetim raporu sunumlarının ardından yeni dönemde görev yapacak yönetim, denetim ve disiplin kurulu seçimi yapıldı.
Genel Kurul toplantısı sonrasında yapılan yeni dönem ilk Yönetim Kurulu toplantısında Ayşen Akalın Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi.
Genel Kurul'da söz alan IAB 2021-2022 dönemi Yönetim Kurulu Başkanı Ayşen Akalın "IAB'nin 10. Yılını kutlayacağımız bu sene, bayrağı güçlü bir ekipten devraldım. Aynı sorumluluk ve heyecanla yeni dönemde dijital reklamcılık ekosisteminin sağlıklı ve sürdürülebilir büyümesini öncelikli hedefimiz olarak göreceğiz" dedi.
IAB'nin 10. Yılında Odak Konularımız Marka Güvenliği, Marka Sahteciliği, Reklamın Ekonomiye Etkisi ve Dolaysız Marka Ekonomisi
Ayşen Akalın, geçtiğimiz günlerde IAB (Interaktif Reklamcılık Derneği), RVD (Reklamverenler Derneği) , RD (Reklamcılar Derneği) ve MMA (Mobil Pazarlama Derneği) ile birlikte dört sektör derneği olarak kurdukları Dijital Pazarlama İletişimi Platformu'ndan bahsederek, DPİP içinde önemli bir rol üstlenen IAB'nin gündeminde daha fazla marka güvenliği ve marka sahteciği konularının olacağını, dijital reklamcılığın sorumlu ve güvenli olarak gelişimi için çalışacaklarını belirtti
2017 yılında Dijital Reklamın Ekonomiye Etkisi Araştırması ile ortaya konulan değer zincirini bu sene "Reklamın Ekonomiye Etkisi" kapsamında dört dernek beraber çalışarak sektörle paylaşılacağını söyleyen Akalın, IAB tarafından dört seneyi aşkın bir zamandır anlatılan Dolaysız Marka ve Dolaysız Marka Ekonomisi'nin özellikle pandemi sonrasında yadsınamaz bir gerçeklik olduğunu ve bu konuda araştırma ve çalışma planlaları içinde olduklarından bahsetti.
IAB Yönetim Kurulu görev dağılımı şöyle oldu:
Başkan:
Reklamverenler Derneği Ayşen Akalın
Başkan Yardımcıları :
Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. - Burak Ertaş
Reklamcılar Derneği – Cüneyt Turgut Devrim
Genel Sekreter
Genart Medya Reklamcılık İletişim Tic. A.Ş - Cemal Burak Yılmaz
Sayman
Doğuş Yayın Grubu A.Ş - Yakup Erdoğan
Akbank T.A.Ş. - Murat Göllü
Vodafone Telekomunikasyon A.Ş. - Ayşe Ketenci
Unilever San. Ve Tic. Türk A.Ş - Leyal Eskin Yılmaz
Optimum Media Direction Medya Hizmetleri A.Ş. - Atakan Demirci
Mindshare Medya Hizmetleri A.Ş. – Kadriye Neslihan Olcay
Carat Medya ve İletişim Hizmetleri A.Ş. - Leyla Akcan
HYPE İletişim ve Tanıtım Hizmetleri A.Ş. - Sarper Danış
Vog Reklam Ve Tan. Hiz. Ltd. Şti. - Cenk Gümüşçüoğlu
Ciner Yayın Holding A.Ş. - Dr. Mahmut Kurşun
Turkuvaz Reklam Pazarlama Dan. A.Ş - Aslıhan Albayrak
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. - Erhan Acar
Estetik Yayıncılık A.Ş. - Reha Başoğul
Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti. - Yeşim Öztekin
Logaritma Bilgi Teknolojileri A.Ş. - Ekin İlyasoğlu Muslu
Netcom Medya A.Ş. - Zeynep Taptık Bilgen
Denetim Kurulu
Yıldız Holding A.Ş. – Zeynep Verda Duysak
EVA Bilişim Hizmetleri Dan. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Ekin Özçiçekçiler
Admatic Medya A.Ş. - Savaş Yilmazer
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. – Aslıhan Ahızkal
TTBoom Dijital İnteraktif Medya Reklam Ajansı ve Bilişim Hiz. A.Ş. - Tevfik Bülent Öngün
Fox Networks Group Yapım Ltd. Şti. - Evren Ünal
Disiplin Kurulu
Demirören Reklam ve Yatırım A.Ş. – Kamil Nurettin Özörnek
Yapı Ve Kredi Bankası A.Ş. - Özge Bakırçalı
EVA Bilişim Hizmetleri Dan. San. ve Tic. Ltd. Şti. - Ekin Özçiçekçiler
Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. – Banu Çelikkaya
Yıldız Holding A.Ş. – Zeynep Verda Duysak
Vivaki Turkey Medya Hiz. A.Ş. - Özberk Ölçer
IAB, İnteraktif Reklamcılık Derneği Hakkında:
1996 yılında Amerika'da kurulan, bugün 48 ülkede faaliyet gösteren dünyanın en büyük dijital pazarlama ve reklamcılık sektör derneği IAB (Interactive Advertising Bureau) tüm dünyada dijital reklamcılık endüstrisinin sürdürülebilir sağlıklı gelişimine destek vermektedir.
IAB'nin Avrupa'daki ülke bazlı örgütlenmesi IAB Europe tarafından koordine edilmektedir.
Türkiye'de 23 sektör temsilcisi ile 2007'de bir platform olarak kurulan, 2011 Temmuz ayında dernekleşen İnteraktif Reklamcılık Derneği bugün aynı çatı altında temsil edilen yayıncı, reklamveren ve ajanslardan oluşan 146 üyesi ile faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.
İnteraktif Reklamcılık Derneği, IAB, hedefleri doğrultusunda eğitimden, endüstriyel standartların oluşturulmasına, yarışmalardan sektörel araştırmalara kadar pek çok alanda faaliyet göstermektedir. Bu amaç doğrultusunda reklamverenlere, ajanslara ve yayıncılara interaktif iletişimin katma değerini anlatmakta, kamu nezdinde yürüttüğü çeşitli faaliyetlerle endüstrinin doğru ve nitelikli biçimde büyümesine katkı sağlamaktadır.