14 milyon ev kadınına emeklilik fırsatı!

AK Parti Seçim Beyannamesi'nde emeklilik yaşı, ev kadınlarına erken emeklilik, yeni istihdam fırsatları, çalışma hayatında yenilikler konusunda önemli adımlar yer aldı.

EV KADINLARINA PRİM DESTEĞİ

Ev kadınlarının emekliliğini desteklemek amacıyla isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte birini devlet karşılayacak. En az brüt asgari ücretin (10 bin 8 lira) yüzde 32'sini, en yüksek de bunun 7.5 katı kadar yatırarak isteğe bağlı sigorta yaptırılabiliyor.

Bugün itibariyle aylık en düşük isteğe bağlı sigorta primi 3 bin 218 lira, en yüksek de 24 bin 144 lira uygulanıyor. En düşük tutardan isteğe bağlı sigorta yaptıran ev kadınlarının 3 bin 218 liralık priminin 1609 lirasını devlet karşılayacak. Ev kadınları doğum borçlanması, vergisiz esnaflık ve isteğe bağlı sigorta ile emekli olabiliyor.

Sabah'ın haberine göre isteğe bağlı sigorta yaptırmak için 18 yaşını doldurmak, sigorta zorunluluğu olan işlerde çalışmamak yeterli olacak. Ev kadınları isteğe bağlı sigorta yaptırarak emeklilik hakkı kazanabildiği gibi kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler sağlık hizmetinden ücretsiz yararlanabilecek.

ÖZEL SİGORTA PROGRAMLARI OLUŞTURULACAK

Bütün çalışanlara kaliteli, güvenceli çalışma hayatı sözü verilirken, pasif işgücü programlarına erişme imkânları artırılacak. İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yararlanma koşulları kolaylaştırılacak. Mevsimlik tarım işçileri gibi gruplar için özel sosyal sigorta programları oluşturulacak, sosyal güvenlik kapsamı en üst düzeye çıkarılacak.

Yaşlı bakım sigortası uygulaması yaşama geçirilecek. Çalışma hayatına devam etmek isteyen yaşlılar için esnek çalışma koşulları oluşturulacak. Mevsimlik tarım işçisi kadınların sosyal güvenlik başta olmak üzere çalışma koşulları iyileştirilecek.

GÜVENCELİ ESNEK ÇALIŞMA MODELİ

Beş yıllık dönemde yeni 6 milyon istihdam yaratılacak, işsizlik oranının kademeli olarak gerilemesi sağlanacak. Her ailede gençler başta olmak üzere en az bir çalışan olması sağlanacak. İşgücü piyasasının yeşil ve mavi ekonomi, dijital ekonomi ile iklim değişikliğine uyumunu hızlandıracak; ortaya çıkan beceri ihtiyaçlarını karşılayarak yeni istihdam olanakları sağlanacak.