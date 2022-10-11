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11 Ekim 2022 Salı 15:00:00 - Güncelleme:11 Ekim 2022 Salı 15:00:00

Heyecanlandıran TOGG açıklaması: Çok ucuz olacak!

Kaynak: AA

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Seri üretime başlanmasına sayılı günler kala Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin otomobili TOGG hakkında ada açıklamalarda bulundu. Varank, "Rakipleri elektrikli otomobillere göre çok ucuz olacak, daha az bakıma ihtiyaç duyacak" ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir televizyon kanalında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, yerli otomobil TOGG ile ilgili oldukça çarpıcı ifadeler kullandı. Milyonların merakla beklediği TOGG'un fiyatı ile ilgili de dikkat çeken ifadeler kullanan Varank, seri üretimin 29 Ekim'de başlayacağını belirtti.

Bakan Varank, TOGG'un fabrikası ile ilgili detayları paylaştı. Varank, "TOGG'un fabrikası 2025 yılında tam kapasite çalışacak." dedi.

"29 EKİM'DE SERİ ÜRETİM BAŞLIYOR"

Bakan Varank, seri üretim için de değerlendirmeler yaptı, "TOGG 29 Ekim'de seri üretime başlayacak. Yıl sonuna kadar üretilen araçlar teste gidecek." dedi.

TOGG'UN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Bakan Varank, milyonların en merak ettiği soru olan, 'TOGG'un fiyatı ne kadar olacak?' sorusuna da yanıt verdi. Bakan Varank'ın açıklaması heyecan yarattı. Bakan Varank, "TOGG'un fiyatı, rakibi olan elektrikli araçlara göre çok ucuz olacak. Daha az bakım ihtiyacı ve masrafı olacak." dedi.

Etiketler : Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank TOGG TOGG'un fiyatı ne kadar olacak
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