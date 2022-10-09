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09 Ekim 2022 Pazar 14:52:00 - Güncelleme:09 Ekim 2022 Pazar 14:52:00

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Enerjide artan maliyetleri karşılıyoruz

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ülkemizi ve insanımızı, pandemiyle birlikte tüm dünyada baş gösteren enerji darboğazının olumsuz etkilerinden korumak için, enerjide artan maliyetleri karşılıyoruz. 2022'nin ilk 5 ayında mesken doğal gazı yüzde 82, KOBİ'lerce kullanılan doğal gaz yüzde 76 oranında sübvanse edildi" denildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan doğal gaz açıklaması geldi. Bakanlık 2022'nin ilk 5 ayında meskenlerde yüzde 82, KOBİ'lerce kullanılan doğalgaz yüzde 76 oranında destek verildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

MESKENLERDE YÜZDE 80, KOBİ'LERDE YÜZDE 75'İ AŞTI

"Ülkemizi ve insanımızı, pandemiyle birlikte tüm dünyada baş gösteren enerji darboğazının olumsuz etkilerinden korumak için, enerjide artan maliyetleri karşılıyoruz. 2022'nin ilk 5 ayında mesken doğalgazı yüzde 82, KOBİ'lerce kullanılan doğalgaz yüzde 76 oranında sübvanse edildi."

ARTAN KÜRESEL ENERJİ MALİYETLERİ VE ENERJİ PİYASALARI DÜZENLEMELERİ

2021 yılında meskenlerde kullanılan doğal gazın yüzde 56,46'sı, sanayide kullanılan doğalgazın yüzde 36'sı ve elektrik üretiminde kullanılan doğal gazın da yüzde 25,25'i sübvanse edilirken 2022'nin ilk 5 ayında mesken doğalgazı yüzde 82, KOBİ'lerce kullanılan doğal gaz yüzde 76, sanayide kullanılan doğal gazın yüzde 17 ve elektrik üretiminde kullanılan doğal gazın yüzde 26 oranında karşılandı.

Etiketler : hazine ve maliye bakanlığı doğal gaz destek
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