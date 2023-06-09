Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, TCMB Başkanlığına atanan Erkan'ı kutladı
Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığına atanan Hafize Gaye Erkan'ı kutlayarak, "Bilgisine ve tecrübesine güveniyorum." ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığına atanan Sayın Hafize Gaye Erkan'ı kutluyorum. Bilgisine ve tecrübesine güveniyorum. Sayın Erkan, bugün devir teslim töreni ile görevine resmen başladı. Kendisine başarılar diliyorum. Ülkemize hizmet yolunda Allah yardımcısı olsun." değerlendirmesinde bulundu.
- Bakan Şimşek, BDDK Başkanlığına atanan Kavcıoğlu'nu kutladı
- Bakan Şimşek, TCMB Başkanlığına atanan Erkan'ı kutladı
- NATO, Rusya'nın Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'ndan çekilmesini kınadı
- Asgari Ücret Tespit Komisyonu 13 Haziran'da toplanacak
- Borsadan haftalık kapanış rekoru
- BDDK Başkanlığı görevine getirilen Kavcıoğlu'ndan TCMB'ye veda mesajı