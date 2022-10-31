Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Milli kartımız TROY'un kullanımını yaygınlaştıracağız
Kaynak: AA
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2. Finansın Geleceği Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, 'Milli kartımız TROY'un kullanımını yaygınlaştıracağız.' dedi. Bakan Nebati, 'İstanbul Finans Merkezi, dünyada öne gelen merkezlerden biri olacak' ifadesini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2. Finansın Geleceği Zirvesi Programı'nda konuşuyor.
Bakan Nebati'nin açıklamalarından satır başları şöyle:
"Gölge Bankacılığı sıfır tolerans gösteriyoruz."
"İstanbul Finans Merkezi dünyada önde gelen merkez olacak."
"2008'deki finansal krizi Türkiye güçlenerek atlattı."
"Reel sektör ile tasarruf sahipleri arasında köprü vazifesi gören finans sektörümüzün önünü açmaya devam edeceğiz ve birlikte yürüyeceğiz."
"Milli kartımız TROY'un kullanımını yaygınlaştıracağız."
"Finans sektörümüzün önünü açmaya devam edeceğiz."
"Kur Korumalı Mevduat finansal istikrara katkı sağlıyor"
"Kur korumalı TL mevduat sisteminin devreye girmesiyle döviz kurları tarafında yaşanan yüksek oynaklık dengelendi."
"İstanbul Finans Merkezi, dünyada öne gelen merkezlerden biri olacak"
- Türkiye Ve Bölgenin En Kapsamlı Karma Ticaret Fuarı MÜSİAD EXPO, İş Dünyasını İstanbul'da Bir Araya Getirecek
- "Milli kartımız Troy'un kullanımını yaygınlaştıracağız"
- Almanya-Türkiye ilişkileri enerjiyle yeni bir boyut kazanıyor
- İkinci elde yerli otomobil Togg hareketliliği!
- Bakan Muş'tan vizyon vurgusu... "Devasa yatırımlar cesaretle olur"
- Bakan Nebati: Enflasyonu dünyadaki gibi algılamıyoruz