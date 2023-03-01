Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'teki konteyner kentleri ziyaretine ilişkin paylaşımda bulundu.

Gaziantep-Nurdağı'ndaki konteyner kentte kalan depremzede vatandaşları ziyaret ederek "Geçmiş olsun" dileklerini ilettiğini ve taleplerini dinlediğini aktaran Nebati, "Afetten etkilenen bölgelerimizde yaralarımızı hızlıca saracağız. Sözünü verdik, mutlak surette tutacağız." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Nurdağı'ndaki konteyner kentte kalan depremzede vatandaşlarımızı ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik, taleplerini dinledik.



Afetten etkilenen bölgelerimizde yaralarımızı hızlıca saracağız. Sözünü verdik, mutlak surette tutacağız. pic.twitter.com/7ZxsJwfJ3s — Dr.Nureddin NEBATİ���� (@NureddinNebati) March 1, 2023

Afetin ilk anından itibaren tüm imkanlarla vatandaşların yanında olmak için büyük gayret gösterdiklerini vurgulayan Nebati, şunları kaydetti:

"Bugün, Gaziantep İslahiye'deki konteyner kentte ikamet eden vatandaşlarımızla da bir araya gelerek dertleriyle hemhal olduk.

Her koşulda milletimizle yan yana ve omuz omuza ilerlemeye devam edeceğiz."