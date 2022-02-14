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14 Şubat 2022 Pazartesi 18:02:00 - Güncelleme:14 Şubat 2022 Pazartesi 18:03:00

Gram altın son altı haftanın zirvesinde

Kaynak: AA

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Gram altın, bugün 814 liraya yükselerek ocak sonrası en yüksek seviyeyi gördü.

Altın fiyatları, Ukrayna üzerinden jeopolitik gerilimin tırmanmasıyla cuma günü son dört aydaki en büyük yükselişini kaydettikten sonra yeni haftaya gerilemeyle başladı.

Çeyrek altın 1.331 lira, Cumhuriyet altını ise 5.477 liradan satılıyor.

Dolar kurundaki yatay seyirden dolayı küresel altın fiyatlarındaki hareketleri takip eden gram altın, bugün 814 liraya yükselerek ocak sonrası en yüksek seviyeyi gördü.

Artan jeopolitik riskler sonrası yatırımcıların güvenli liman varlıklara talebinin arttığı görülürken, altının ons fiyatı cuma günü Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyesi olan 1.865 doları gördü ve günü önceki kapanışa göre yüzde 1,76 artışla 1.859 dolardan tamamladı. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.860 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

ABD'de artan enflasyon baskısı sonrası geçen hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini martta yüzde 92 ihtimalle 50 baz puan artıracağı tahmin edilirken, artan jeopolitik riskler nedeniyle bu ihtimalin yüzde 57'lere düştüğü görülüyor.

Uzmanlar, ABD Başkanı Joe Biden'in cuma akşamı Rusya'ya karşı bulunduğu sert söylemlerin jeopolitik risk algısını arttırdığını belirterek, konuyla ilgili gelişmelerin bu haftanın önemli gündemi olacağını ifade etti.

Bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı açıklamaların da takip edileceğini aktaran uzmanlar, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların destek, 1.870 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Etiketler : altın fiyatları ABD enflasyon Joe Biden
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