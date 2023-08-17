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17 Ağustos 2023 Perşembe 08:17:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2023 Perşembe 08:17:00

Gram altın için yeni rekor uyarısı!

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Altın fiyatları ne zaman yükselecek" sorularına yanıt arayan orta ve uzun vadeli altın yatırımcıları son dakika güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Ons altında yatırım için biraz daha beklemekte fayda olduğunu söyleyen uzmanlar, 1800-1850 bölgesinin alım için tekrar fırsat olduğunu ifade etti.

Uzmanlar, elinde altını olan ve altın satacak vatandaşları uyardı. Belli oranda altının elde tutulması gerektiği uyarısında bulunan uzmanlar, ons altında 1800-1850 bölgesinin tekrar alım fırsatı olduğunu belirterek yıl sonunda bu rakamların 2000 doların üzerine çıkacağını ifade etti. İşte güncel altın fiyatları...

"MEVCUT ALTINLARINIZI KORUYUN"

Kısa ve uzun vadeleri gram altın düşünen yatırımcıların ellerindeki mevcut altınları korumasını tavsiye eden Philip Capital Araştırma Müdürü ve Yatırım Danışmanı Onurcan Bal, belli oranda altının elde tutulması kanısında.

"1800-1850 BÖLGESİ TEKRAR ALIMLAR İÇİN OLUMLU"

Özellikle ABD'de yumuşak iniş senaryolarının hız kazanmasının, Çin'den zayıf gelen verilerin doları desteklemesi gibi etkenlerin ons altını baskıladığını belirten Bal, "onsta 1900 doların altında bir kapanış görülürse bu noktada satışlar biraz daha hızlanabilir. O yüzden ons altında beklemede kalmakta yarar var. 1950 seviyesi görülmeden mevcut seviyeden alım yapılması riskli ama 1800-1850 bölgesi tekrar alımlar için olumlu" dedi.

SON DAKİKA GÜNCEL ALTIN FİYATLARTI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.648,27

Gram altın satış: 1.648,54

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.758,00

Çeyrek altın satış: 2.794,00

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.533,00

Yarım altın satış: 5.588,00

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 11.032,00

Tam altın satış: 11.126,00

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 11.338,00

Cumhuriyet altını satış: 11.509,00

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 11.326,00

Ata altın satış: 11.421,00

Etiketler : Altın fiyatları altın gram
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