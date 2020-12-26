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General Trading Holding 2021 Yılında Yeni Bir Blockchain Geliştirme Kararı Aldı
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26 Aralık 2020 Cumartesi 11:03:00 - Güncelleme:26 Aralık 2020 Cumartesi 11:03:00

General Trading Holding 2021 Yılında Yeni Bir Blockchain Geliştirme Kararı Aldı

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General Trading Holding, 2020 yılının son kurul toplantısında yeni kararlar alındığını duyurdu. Şirket yetkilileri tarafından yapılan açıklamada “General Trading olarak, hükümetlerin de belirlediği kurallar çerçevesinde, kabul görecek, vergilendirme konusunda şeffaf, yeni bir dijital para geliştirme kararı aldık. 2021 yılının ilk 6 ayında piyasaya çıkarılması hedeflenen Blockchain, merkezi olmayan kripto para işlemlerini güvenli ve şeffaf hale getirecek” ifadelerine yer verildi.

Finans dünyasında yeniliklere yol açacak ve büyük beklenti yaratan para biriminin ocak ayında, test token için Çin İnternet Blogging (GTR) testlerine başlanması bekleniyor. Yol haritasını açıklayan General Trading yetkilileri “ 2021 yılının ilk yarısında yayınlanacak olan testler neticesinde 2021 Haziran ayında dijital para birimini piyasaya sunmayı hedefliyoruz. Kripto para ile birlikte hizmet ağımızı genişleterek; Kuzey Amerika, Doğu Asya, Orta Doğu’da bölge ofisleri kurulacak. Çeşitli sektörlerden 100 kişiye istihdam sağlayarak, yapay zeka geliştirme programları başlatacağız” dedi.

General Trading Kripto Para Piyasasında İddialı Olduklarını Açıkladı

Kripto para piyasasına oldukça iddialı girmeyi planladıklarını belirten General Trading Holding yetkilileri “Finans çevreleri için özellikle Avrupa’da büyük farklılıklar geliştirdik. Kripto para birimimiz AB için EURO para biriminin de geliştirilmesi için proje destek ayağı sunacak. Hükümetlerin talep ettiği vergi şeffaflığı koşununda hassas davranıyoruz. Bu kriterlerin karşılanması için gerekli prosesleri oluşturacak donanıma sahibiz. Güvenilir ödeme yöntemine uygun bir platform sunacağız. Uluslararası para piyasalarına yeni bir soluk getirecek, 2021 yılında gerçekleştireceğimiz hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemekteyiz.

Etiketler : general trading blockchain kripto para
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