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06 Mayıs 2023 Cumartesi 17:50:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2023 Cumartesi 17:50:00

Fatih, Amasra-3 kuyusunda sondaja başladı

Kaynak: TRT Haber

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Fatih Sondaj Gemisi, Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni tespit kuyusu Amasra-3'te sondaja başladı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fatih Sondaj Gemisi'nin, Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni tespit kuyusu Amasra-3'te sondaja başladığı kaydedildi.

Açıklamada, enerjide bağımsız Türkiye hedefiyle karada ve denizde arama çalışmalarının devam ettiği vurgulandı.

Etiketler : türkiye petrolleri anonim ortaklığı fatih sondaj gemisi amasra 3 kuyusu
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