EYT'de sona gelindi! Düzenleme yarın Meclis'te

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29 Ocak 2023 Pazar 10:40:00 - Güncelleme:29 Ocak 2023 Pazar 10:40:00

EYT'de sona gelindi! Düzenleme yarın Meclis'e geliyor

Kaynak: TRT Haber

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Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemenin hayata geçmesine kısa bir süre kaldı. Milyonları ilgilendiren EYT teklifi, yarın Meclis Başkanlığı'na sunulacak.

AK Partili kurmaylar, bakanlık yetkilileriyle teklif metni üzerinde son rötuşları yaptı. Hafta başında teklifi sunmak üzere hazırlıklar tamamlandı.

Düzenlemenin Meclis'teki ilk adresi Plan ve Bütçe Komisyonu olacak. Daha sonra Genel Kurul'da ele alınacak.

Teklifinin Şubat ayında yasalaştırılması, EYT'lilerin ilk maaşlarının da mart ayında ödenmesi planlanıyor.

2 MİLYON 250 BİN KİŞİNİN YARARLANMASI BEKLENİYOR

Düzenlemeden ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi yararlanacak. EYT'de yaş sınırı aranmayacak.

8 Eylül 1999'dan önce sigorta girişi olanlar için, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur ayrımı gözetilmeyecek.

Etiketler : eyt meclis emeklilikte yaşa takılanlar
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