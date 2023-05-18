EYT'de aylık bağlama işlemleri tamamlanıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi kapsamında maaş bağlama sürecinde sona gelindiğine işaret etti. Düzenleme kapsamında bugüne kadar 1 milyon 200 bin kişinin emeklilik işlemi tamamlandı.

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi 3 Mart'ta hayata geçti. Düzenlemeye başvurular o tarihte başladı. İlk etapta 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik yolu açıldı. EYT'de emeklilik için başvuru sayısı 1 milyon 800 bini geçti. 450 bin kişi de eksik primini tamamlayarak emekliliğe hak kazandı.

2 BİN LİRA BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ YAPILDI

EYT'lilere mayısta ilk maaş ödemeleri başladı. Ödemeler başvuru tarihine göre kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirdikleri banka hesaplarına yatırılıyor. Emekli olanlara 2 bin lira bayram ikramiyesi ödemeleri de yapıldı.

EYT başvurusunda bulunanlar, başvurularının durumunu e-devlet üzerinden takip edebiliyor.