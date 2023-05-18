EYT'de aylık bağlama işlemleri tamamlanıyor
Kaynak: TRT Haber
Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi kapsamında aylık bağlama işlemleri sürüyor. Ay sonuna kadar tüm EYT'lilerin maaşlarının bağlanması bekleniyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi kapsamında maaş bağlama sürecinde sona gelindiğine işaret etti. Düzenleme kapsamında bugüne kadar 1 milyon 200 bin kişinin emeklilik işlemi tamamlandı.
Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi 3 Mart'ta hayata geçti. Düzenlemeye başvurular o tarihte başladı. İlk etapta 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik yolu açıldı. EYT'de emeklilik için başvuru sayısı 1 milyon 800 bini geçti. 450 bin kişi de eksik primini tamamlayarak emekliliğe hak kazandı.
2 BİN LİRA BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ YAPILDI
EYT'lilere mayısta ilk maaş ödemeleri başladı. Ödemeler başvuru tarihine göre kişilerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirdikleri banka hesaplarına yatırılıyor. Emekli olanlara 2 bin lira bayram ikramiyesi ödemeleri de yapıldı.
EYT başvurusunda bulunanlar, başvurularının durumunu e-devlet üzerinden takip edebiliyor.