EPDK inceleme başlattı

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12 Ocak 2022 Çarşamba 11:00:00 - Güncelleme:12 Ocak 2022 Çarşamba 12:20:00

EPDK'dan aralık ayı elektrik faturalarına inceleme

Kaynak: AA

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EPDK, 1 Ocak'tan itibaren geçerli elektrik tarifelerinin aralık faturalarına yansıtıldığına yönelik şikayetler üzerine aralık faturalarını mercek altına aldı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olan elektrik tarifelerinin aralık faturalarına yansıtıldığı yönünde kuruma iletilen şikayetler üzerine aralık ayına ait faturaları mercek altına aldıklarını açıkladı.

"FARKLI AYIN TARİFESİNİ UYGULAYAN ŞİRKET BEDELİNİ AĞIR ÖDER"

Yılmaz, perakende satış şirketlerinin ilk okuma tarihiyle son okuma tarihi arasındaki gün sayısına göre hesaplama yapmak zorunda olduğunu belirterek, "Perakende şirketleri, örneğin, aralık ayı içinde ne kadar gün varsa tüketimi ona göre oranlayarak eski fiyatlar üzerinden, ocak ayı içinde ne kadar gün varsa da yine tüketimi ona göre oranlayarak yeni tarife üzerinden hesaplama yapmak zorunda. Her tüketici kullandığı ayın tarifesine göre elektrik faturası öder. Farklı ayın tarifesini uygulayan şirket ağır bedel ödemek durumunda kalır." diye konuştu.

"VATANDAŞIMIZIN EN UFAK TEREDDÜTÜ VARSA ACİLEN BAŞVURMALARINI BEKLİYORUZ"

Tarife geçiş zamanlarında faturada görülen tüketime esas birim bedellerin EPDK tarafından yayımlanan tarifelerle uyumlu görülmediği durumlar oluşabileceğini ancak bu durumun nihai hesaplamaya kesinlikle etki etmeyeceğini vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"1 Ocak'tan itibaren geçerli olan tarifelerin aralık ayı faturalarına yansıtıldığı yönünde kurumumuza şikayetler geliyor. Şirketlerin faturaları hesaplama yöntemi bellidir. Hiçbir şirket bu metodun dışına çıkamaz. Vatandaşlarımızın en ufak bir tereddüdü varsa internet sitemizdeki fatura hesaplama modülünü kullanmalarını ve herhangi bir hata tespit ederlerse kurumumuza acilen başvurmalarını bekliyoruz."

"KESİNLİKLE GÖZ YUMMAYIZ"

Yılmaz, faturanın tanzim edildiği tarihin tutarı etkilemediğine ve tüketimin hangi tarihte yapıldığının belirleyici olduğuna dikkati çekerek, "Vatandaşlarımız müsterih olsun. Tüketim periyodunun artması veya eksilmesi bir adaletsizlik oluşturmaz. Hiçbir görevli tedarik şirketi de belirlenen tarifelerden farklı bir fatura hesaplama yaparak kendisine ilave bir gelir oluşturamaz. Ancak hatalı faturalandırmaya da kesinlikle göz yummayız, süreci titizlikle takip edeceğiz." dedi.

Etiketler : EPDK OCAK FATURA
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