Emekliye ve memura görülmemiş zam oranı

Emekli ve memur temmuz zammı için 1 aydan az bir zaman kaldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Temmuz döneminde uygulanacak asgari ücret, emekli zammı ve memur maaş zammı için çalışmalarına 2 ay önceden başladı. Yeni Kabine belli oldu ve Meclis çalışmalarına başladı.



Sabah'ın haberine göre; hükümetin ilk yapacağı düzenlemeler arasında asgari ücret, emekli ve memur zammı bulunuyor. Burada maaşlara ek zam verilerek milli gelir üzerindeki artışlar tabana yayılacak. Erdoğan talimatı verdi.

EMEKLİ-MEMUR 5 AYLIK ZAM ORANI BELLİ OLUYOR

TÜİK'in Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıklaması emekli ve memur 5 aylık zam oranı belli olacak. Bu rakam özellikle Haziran ayında toplantıları gerçekleşecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun önünde önemli bir belirteç olacak.

MAYIS ENFLASYON BEKLENTİSİ NE OLDU?



Ekonomistlerin Mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,07 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin Mayıs ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde eksi 1 ve en yüksek yüzde 2,4 aralığında yer alırken, yıllık enflasyonun yüzde 39,62'ye ineceği hesaplandı.

EMEKLİ VE MEMUR 4 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ

4 aylık enflasyon oranı: Yüzde 15,22

4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 15,22

Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8

Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6

4 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 7,08

4 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 13,08 oldu.

6 AYLIK ENFLASYON ORANI NE KADAR OLACAK?



Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi ve ekonomistlerin beklentileri beraber değerlendirildiğinde 6 aylık enflasyon rakamlarının yüzde 20-23 bandında olması bekleniyor.Temmuz döneminde bu zamların dışında emekli ve memur maaşlarına refah payı (ek zam) eklenecek.

YENİ HÜKÜMETİN YAPACAĞI İLK DÜZENLEMELER MAAŞLARA ZAM OLACAK

Emekli ve memur Temmuz zammı için geri sayım başladı. Yeni dönemde enflasyon farklarının yanında maaşlar refah payı ile belirlenecek. Yılın ilk 6 ayı için kamu işçisine verilen yüzde 45'lik zam oranı önemli bir referans değer olarak masada yer alıyor.

TBMM'DE YENİ YASAMA DÖNEMİ BAŞLADI VE KABİNE BELLİ OLDU



TBMM'de yeni yasama dönemi başladı ve yeni Kabine belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan oldu. Ekonominin dümeninde ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek olacak.

YENİ MAAŞLARIN TEKNİK VE BÜTÇE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yeni Kabine'nin ve Meclis'in önündeki ilk düzenlemeler asgari ücret, emekli ve memur zammı olacak. Bakanlıklarda devir teslim töreninin ardından yapılacak düzenlemeler için çalışmalar hız kazanacak. Çalışma Bakanlığı yapılacak düzenlemelerin teknik taslak çalışmalarını, Hazine'de bütçesini hazırlıyor.

MEMUR MAAŞLARI İÇİN 5'Lİ ARTIŞ

Enflasyon farkı + Toplu sözleşme zammı

Refah payı

Memura kira yardımı

En düşük memur maaşı net 22 bin TL olacak

Maaşlara ince ayar

EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN REFAH PAYI VERİLECEK



En düşük emekli maaşı yükselecek

6 aylık enflasyon oranı ile Temmuz zammı

Refah payı

EMEKLİYE ZAM DÜZENLEMESİ KADEMELİ OLACAK



Emekliye zam düzenlemesi için de kademeli zam formülü masaya geldi. Temmuz döneminde 6 aylık enflasyon oranına ilaveten refah payı ile yeni maaşlar belirlenecek. Burada daha düşük maaşlara daha yüksek zam oranı verilecek. Yüksek maaş alanın kaybı olmayacak. Sadece orana göre maaş belirlemek alt grupta maaş alanlarla üst grupta maaş alanlar arasında giderek açılan bir makasa işaret ediyordu. Milli gelirin daha homojen olarak tabana yayılması için sosyal devlet anlayışı çerçevesinde bu düzenleme gerçekleştirilecek.

EMEKLİ ZAMMI İÇİN ÖRNEK HESAP

Örneklendirecek olursak;

7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzerine kademeli olarak emekli zammı belirlenecek.

7 bin 500-10 bin => Yüzde 45 zam

10 bin-15 bin TL => Yüzde 40 zam

15 bin-20 bin TL => Yüzde 35 zam

20 bin ve üzeri => Yüzde 30 zam

Burada yukarıdaki tablodaki zamların belirlenmesi durumunda, örneğinde 10 bin TL alan emeklinin maaşı 4 bin TL artacakken, 20 bin TL alan emeklinin maaşı yüzde 30 zamla 6 bin TL artacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN DE ÇALIŞMA VAR



Burada en düşük emekli maaşı olan 7 bin 500 TL'nin de yükseltilmesi masada yer alıyor. Detaylar yeni hükümetin kurulmasından sonra şekillenmeye başlayacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ DE ARTACAK

Emekli bayram ikramiyesi Ramazan Bayramı öncesi 1100 TL'den yüzde 82 artışla 2000 TL'ye yükseldi. Mart ayında emeklilik başvuru yapan ve maaşları bağlanan EYT'liler dahil 15 milyonu aşkın emekliye bu tutar ödendi. Maaş bağlanma işlemleri henüz tamamlanmayan EYT'lilerin hak kaybı olmayacak. Bu tutar işlemlerinin tamamlanmasının ardından hesaplarına yatacak.Emekli bayram ikramiyesinin 2500-3000 TL bandına yükselmesi bekleniyor. Burada bayram ikramiyesinin 3000 TL'ye yükselmesi durumunda yüzde 50 zam yapılmış olacak ki, 2023 yılı içerisindeki zam oranı ise yaklaşık yüzde 173 olacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NET 22 BİN TL, MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI 14 BİN 670 TL

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Ocak ayı maaş genelgesine göre en düşük memur maaşı 11 bin 848 TL olarak açıklandı. Bu evli ve 2 çocuklu bir memurun maaşı. Yine bu rakam net 22 bin TL düzeyine yükselecek.7 bin 901 TL alan memur emeklisi maaşı da aynı oranda yükselirse bu rakam 14 bin 671 TL olacak. Kamu işçisine yapılan yüzde 45'lik zam oranı burada tüm memur maaşları için bir referans olacak.

MEMUR MAAŞLARINA İNCE AYAR YAPILACAK

Emekliye ve memura verilecek zam oranının, refah payı ile belirlenmesi sonrası kamuda çalışma barışını koruyacak şekilde meslek meslek tüm maaşlara ince ayar verilecek.

MEMURA KİRA YARDIMI YAPILACAK

Memurun rahat nefes alması için yapılacak düzenlemeyle metropollerde yaşayanlara Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da görev yapan memura benzer şekilde ödemeler yapılacak.Memura büyükşehir tazminatı yani kira yardımı ödenecek. Bu kira yardımları memurun görev yaptığı il ve ilçeye göre belirlenecek. Öğretmen, polis gibi meslek grupları için özel lojman olanağı tanınacak.

EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?



SSK ve Bağ-Kur emeklisi her yıl Ocak-Temmuz döneminde bir öncesi 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Memur maaşları da yılda 2 kez Ocak-Temmuz döneminde toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı alıyor. Enflasyon farkı burada bir önceki dönemde verilen toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon oranını ifade ediyor.

MEMURA EK ZAM NE KADAR OLACAK?

Kamu işçisi zammı referans alındığında memur zammının yüzde 45 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor. TCMB'nin anketi ile beraber değerlendirildiğinde memur zammı yüzde 45 olursa ek zam yüzde 22-25 civarında olacak.Burada en düşük memur maaşı 22 bin TL düzeyine çekilecek. Üzerinde maaş grupları için de Temmuz zammı ve refah payı artışı için ince ayar yapılması bekleniyor.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur maaşına uygulanacak yüzde 85,69 oranındaki artış, memur emeklisine de uygulanınca 14 bin 671 TL rakamı ortaya çıkıyor.