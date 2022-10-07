Emekliye 3.600 farkı! Kim kaç lira alacak?

Emekliye 3600 farkı ile ek gelir 4 bin TL'yi geçiyor! Kim kaç lira alacak? İşte Ocak zammı hesabı

Milyonlarca emekli ve memur için yeni zam ayı yaklaşıyor. Ocak ayında açıklanacak Aralık ayı enflasyonu ile birlikte emeklilerin ve memurların zam oranları da belli olacak.

6 aylık enflasyon rakamı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını belirlerken memur ve memur emeklileri için de fark oluşacak.

Bu arada SSK ve Bağ-Kur emeklilerine taban maaş artışı memurlar ve memur emeklilerine ise toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 8 oranındaki artışa ek zam bekleniyor.

Memur emeklilerinin bu zamların dışında 3600 ek göstergeden kaynaklanacak maaş ve ikramiye artışları da 15 Ocak 223 tarihinden itibaren başlayacak.

Geçtiğimiz ay çıkartılan 3600 ek gösterge yasası ile milyonlarca memurun emekli maaşına ve ikramiyesine artış gelmişti. Burada artışlar hizmet yılı ve gösterge durumuna göre değişmişti.

Burada bazı mesleklerde ek gösterge 2200'den 3600'e çıkarken bazı meslek gruplarında ise 600 puanlık artışlar olmuştu.

Burada emekli maaşlarında 1.400 TL7yi bulan artışlar yaşanırken ikramiyelerdeki artış 44 bin lirayı geçmişti. Temmuz'da yapılan yüzde 40'ın üzerinde zamdan sonra ise artış rakamları daha da arttı.

Örneğin bir hemşirenin 2.200 olan ek göstergesi 3600'e çıktığında 5.771 lira olan emekli maaşı 7.751 TL'ye çıkarken Temmuz zammı sonrası bu maaşı 9 bin 722 liraya yükselerek 4 bin lirayı geçen bir zam almış oldu.

Aynı hemşirenin emekli ikramiyesi ise 197.258 liradan 350 bin 552 liraya kadar çıktı.

Burada Ocak ayında yapılacak toplu sözleşme ve enflasyon farkı artışıyla birlikte bu rakamlar daha da yukarı çıkacak.

MEMURA EMEKLİYE ZAM NETLEŞİYOR

Memur ve emeklilerin Ocak ayında alacakları zam oranları ile ilgili ipuçları da gelmeye başladı. Buna göre Eylül enflasyonu ile birlikte 3 aylık enflasyon 7.05 olarak belirlendi

SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık enflasyon oranında zam alırken memurlar ve memur emeklileri yüzde 8 oranındaki toplu sözleşme artışına ilaveten yüzde 7'nin üzerinde oluşan 6 aylık enflasyon kadar fark alacak. Bu arada SSK ev Bağ-Kur emeklilerinin 3.500 TL olan taban maaşının artırılması ve yüzde 8 oranındaki toplu sözyeşme artışının da yükseltilmesi bekleniyor.

KİM NE ALACAK?

SSK, Bağ-Kur emeklisi: 6 aylık enflasyon ve taban maaş artışı

Emekli Sandığı emeklisi: Yüzde 8 zam ve enflasyon farkı

Memur: Yüzde 8 zam ve enflasyon farkı

Sosyal ödemeler: Yüzde 8 zam ve enflasyon farkı

ARTIŞ TAHMİNLERİ NELER?

3 AYLIK ENFLASYON: Yüzde 7,05

BİRİNCİ TAHMİN (Orta vadeli program Yüzde 65'e göre): Yüzde 15.91

İKİNCİ TAHMİN (Merkez Bankası anketi Yüzde 67.73'e göre): Yüzde 17.83

ÜÇÜNCÜ TAHMİN (Anadolu ajansı anketi Yüzde 73,88'e göre): Yüzde 22,15