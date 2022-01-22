Emekli ve memurlara ek zam ne kadar? Zam farkı yasalaştı mı?

Emekli ve memurlara ek zam ne kadar? Zam farkı yasalaştı mı? İşte yanıtı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, hafta içi Meclis'te kabul edilen kanunu onayladı. Böylece memur ve emeklilere verilen ilave zam ve Bireysel Emeklilik Sisteminde yapılan değişiklik yürürlüğe girdi.

MEMUR VE EMEKLİ NE KADAR EK ZAM ALACAK?



Memur maaşlarına uygulanacak toplu sözleşme zammı yüzde 7,5'e yükseltildi. 2,5 puanlık fark için memur ve memur emeklisine fark ödemesi yapılacak.

BES'TE DEVLET KATKISI ARTIRILDI



Bireysel emeklilik sisteminde devletin katkısı yüzde 30'a çıktı.

Kanunla birlikte doğal gazda ise kademeli fiyatlandırma dönemi başladı.

Ayrıca ihracatçı firmaların vergi oranı da yüzde 20'den 19'a düşürüldü.