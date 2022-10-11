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11 Ekim 2022 Salı 19:39:00 - Güncelleme:11 Ekim 2022 Salı 19:39:00

Emekli aylıklarındaki asgari promosyon tutarları güncellendi

Kaynak: AA

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Sosyal Güvenlik Kurumu ile bankalar arasında imzalanan protokollerle emekli aylıklarındaki asgari promosyon tutarları güncellendi. Söz konusu tutarlar, emekli ve hak sahiplerine 3 yıl için peşin ödenecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, SGK ile bankalar arasında Mart 2020'de imzalanan emekli ve hak sahiplerine banka promosyon ödenmesine ilişkin protokoller 1 Kasım'da yenilenecek.

Buna göre, aylığı 3 bin 500 liraya kadar olanlara 3 bin, aylığı 3 bin 500-7 bin 500 lira arası olanlara 3 bin 500, aylığı 7 bin 500-10 bin lira arası olanlara 4 bin 500, aylığı 10 bin liradan fazla olanlara ise 5 bin lira asgari promosyon ödemesi yapılacak.

3 YILLIK TAAHHÜTNAME İMZALANMASI GEREKECEK

Söz konusu tutarlar, emekli ve hak sahiplerine 3 yıl için peşin ödenecek, promosyon imkanından yararlanmak için emekli ve hak sahiplerinin bankalara talepte bulunmaları ve gelir/aylıklarını 3 yıl süre ile aynı bankadan alacaklarına ilişkin taahhütname imzalaması gerekecek.

Belirlenen tutarlar asgari olup, bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabilecek.

Etiketler : Sosyal Güvenlik Kurumu sgk promosyon
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