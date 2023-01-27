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Elektrikte gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında azami fiyat düşürüldü
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27 Ocak 2023 Cuma 09:45:00 - Güncelleme:27 Ocak 2023 Cuma 09:45:00

Elektrikte gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında azami fiyat düşürüldü

Kaynak: AA

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Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında megavatsaat başına azami fiyatı 3 bin 650 liraya düşürdü.

EPDK tarafından hazırlanan "Gün Öncesi Piyasasında ve Dengeleme Güç Piyasasında Asgari ve Azami Fiyat Limitlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kurum tarafından yeni bir karar alınıncaya kadar gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında fiyat limitleri, megavatsaat başına asgari "0" lira, azami 3 bin 650 lira olarak uygulanacak.

Söz konusu usul ve esaslar 1 Şubat'ta yürürlüğe girecek.

EPDK aralıkta, gün öncesi ve dengeleme güç piyasasında megavatsaat başına azami fiyatı 4 bin 200 lira olarak belirlemişti.

Etiketler : epdk dengeleme güç piyasası elektrik
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