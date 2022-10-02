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02 Ekim 2022 Pazar 15:56:00 - Güncelleme:02 Ekim 2022 Pazar 15:56:00

Elazığ'da yetiştirilen üzümde 81 bin ton rekolte bekleniyor

Kaynak: AA

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110 bin dekar alanda, tescilli "öküzgözü" ve "boğazkere" ile "şirfoni", "Ağın beyazı", "Elazığ kırmızısı", "papazkarası" ve "köhnü"nün de bulunduğu farklı cinslerde üzüm yetiştirilen kentte hasat başladı.

Elazığ'da 81 bin ton rekolte beklenen üzümde hasat başladı.

Yaklaşık 110 bin dekar alanda, toprak ve iklim yapısından dolayı aralarında, tescilli "öküzgözü" ve "boğazkere" ile "şirfoni", "Ağın beyazı", "Elazığ kırmızısı", "papazkarası" ve "köhnü"nün de bulunduğu farklı cinslerde üzüm yetiştirilen kentte, bu yıl verimde geçen yıla göre artış bekleniyor.

Bağ bozumunun başlamasıyla gelen siparişleri yetiştirmeye çalışan üreticiler, bağlarda çalışan mevsimlik işçilerle erken saatlerde ürünlerin hasadına başlıyor.

Toplanan üzümler kasalara konulup, kamyonlara yüklenerek, anlaşılan firmalar aracılığıyla Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor.

Kentte özellikle yetiştiriciliği yapılan, kendine has tadı, aroması ve iri taneleriyle tescillenen boğazkere ve öküzgözü cinsi üzümlere olan talep üreticinin yüzünü güldürüyor.

Hasat döneminde yaklaşık 2 bin 500 kişi çalışıyor

Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Kılıç, AA muhabirine, Elazığ'ın üzüm üretimi bakımından Türkiye'de yedinci sırada yer aldığını söyledi.

Kentte 110 bin dekar alanda yapılan bağcılıkta birçok tür üzümün yetiştirildiğini ifade eden Kılıç, "Üzüm üretimimiz 2021 yılında kuraklığın etkisiyle 71 bin tona kadar düştü. Bu yıl yaptığımız verilerde üzüm üretimimizin 81 bin tonun üzerinde olacağını, yeniden eski günlerine döneceğine inanıyoruz." dedi.

Kentte hasadı yapılan üzümlerin yüzde 40'ının şıralık, yüzde 60'ının da sofralık olarak tüketildiğini anlatan Kılıç, hasat döneminde yaklaşık 2 bin 500 kişinin çalıştığını belirtti.

Üzüm hasadının istihdam da sağladığına işaret eden Kılıç, hasatta çevre illerden gelen tarım işçilerinin de çalıştığını söyledi.

Kılıç, "Üretilen üzümler orcik yapımında, kurutulmada ve şıra olarak kullanılıyor. Üzüm üretimi her geçen yıl artıyor. Öncelikli hedefimiz üretimin artırılması." ifadelerini kullandı.

Yağış ve iklim şartlarının üretimi etkilediğini belirten Kılıç, geçmiş yıllarda kuraklık nedeniyle düşük olan yağış miktarının bu yıl bir nebze de olsa iyi bir seviyeye çıktığını kaydetti.

Kılıç, bunun da üzüm miktarındaki artışı sağladığını söyledi.

"Elazığ özel bir toprak yapısına sahip"

Elazığ Üzüm Üreticileri Birliği Başkanı Cengiz Öz, büyük emekle yetiştirilen üründe hasat yapmanın memnuniyet verici olduğunu belirterek, 200 dönüm alanda üzüm yetiştirdiğini, bağda yaprağın, üzümün, çekirdeğinin hepsinin ayrı bir değer olduğunu ifade etti.

Öz, günün ilk ışıklarıyla işçilerle bağda çalıştıklarını anlatarak, "Elazığ iklimi, konumu açısından özel bir toprak yapısına sahip. Bütün bunlar bir araya gelince çok kıymetli öküzgözü ve boğazkere üzümleri üretiliyor. Bu da Türkiye'nin her yerinde aranan bir üzüm çeşidi." diye konuştu.

"Rekoltemiz bu yıl gayet iyi"

Yurtbaşı beldesinin Akmezra köyünde 88 dönüm alanda üzüm üretimi yapan Zülfü Murat Doğan, ailesinden kalan üzüm yetiştiriciliğini 17 yıldır sürdürdüğünü söyledi.

Boğazkere ve öküzgözü cinsi üzüm yetiştirdiğini belirten Doğan, şöyle dedi:

"Bağımızda 40'ı kadın 50 işçiyle hasat yapıyoruz. Rekoltemiz bu yıl gayet iyi. Ürün de güzel. Herkesi üretime davet ediyorum, toprakla uğraşsınlar. Üretim yapıp, devletimize katkı versinler."

Bağda çalışan kadınlardan 4 çocuk annesi Fecire Kaygın ise sabah erkenden bağa giderek, üzüm topladıklarını anlattı.

Hasat zamanını her yıl dört gözle beklediklerini ifade eden Kaygın, şunları söyledi:

"Evimize katkıda bulunmak için gün boyu çalışıyoruz. Hasat süreci 15-20 gün sürüyor. Bu bize bir kazanç. Evimize katkıda bulunmak istiyoruz."

Etiketler : Elazığ ÜZÜM Hasat zamanı
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