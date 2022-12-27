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27 Aralık 2022 Salı 16:07:00 - Güncelleme:27 Aralık 2022 Salı 16:07:00

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında dış ticaret ele alındı

Kaynak: TRT Haber

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Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında, Küresel enerji ve emtia fiyatlarındaki gelişmeler göz önünde bulundurularak Türkiye'nin dış ticaret gelişmeleri ayrıntılı bir şekilde ele alındı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığındaki Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısına, Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı, Ticaret Bakanı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı katıldı.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, 2022 yılının bütününe ilişkin genel değerlendirmelerde bulunulurken, 2023 yılına yönelik beklenti ve öngörüler paylaşıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi;

Küresel enerji ve emtia fiyatlarındaki gelişmeler göz önünde bulundurularak ülkemizdeki dış ticaret gelişmeleri ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. İhracat ve ithalatımızın yapısı ithal girdi kalemleri ve oranları tüm yönleriyle değerlendirilmiş; ihracata yönelik üretim için teşvik politikalarının daha verimli hale getirilmesi ve ihracatın ithalata bağımlılığının azaltılması noktasında ilgili kurumların yol haritası belirlenmiştir.

Bu bağlamda, yurt içindeki üretim ve ihracat süreçlerimizde kullanılan ara mallar ile yatırım mallarında yerlileştirme ve millileştirme odaklı uygulanabilecek yeni ve bütüncül politikalar üzerinde somut sonuçların alınmasına yönelik atılacak adımlar değerlendirilmiştir. Yüksek teknolojili üretime yönelik teşvikler, yatırım-üretim-ihracat zincirinde yapılabilecek iyileştirmeler üzerinde durulmuştur.

Enerji alanında, dışa bağımlılığın orta-uzun vadede daha da azaltılmasına yönelik mevcut çalışmaların yanı sıra yeni teknolojilere dayalı enerji üretim alanları görüşülmüştür.

Tarım alanında ülkemizin koşullarını ve ihtiyaçlarını da dikkate alarak önümüzdeki dönemde tarımsal üretimimizi artıracak ve gıda arz güvenliğimizi sürdürülebilir hale getirecek önlem ve politikalar tartışılmıştır. Bu kapsamda; iklim değişikliği, tarımsal arz güvenliği ve tarımda üretim politikaları birlikte değerlendirilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Etiketler : ekonomi koordinasyon kurulu fuat oktay ithalat ihracat
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