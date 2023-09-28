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28 Eylül 2023 Perşembe 10:05:00 - Güncelleme:28 Eylül 2023 Perşembe 10:05:00

Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı

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Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

Etiketler : Ekonomi Koordinasyon Kurulu cevdet yılmaz ekonomi
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