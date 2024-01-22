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22 Ocak 2024 Pazartesi 11:53:00 - Güncelleme:22 Ocak 2024 Pazartesi 11:53:00

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı

Kaynak: AA

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Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında bir araya geldi.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, ilgili bakanlar ile kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Kripto varlık düzenleme taslağı, KİT reformu, 102 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile devlet yardımlarında mevcut durum gibi başlıca konuların değerlendirileceği toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

Etiketler : ekonomi koordinasyon kurulu cevdet yılmaz ekonomi
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