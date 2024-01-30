VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
AK Parti'nin seçim beyannamesini Başkan Erdoğan açıklayacak
923 terörist etkisiz hale getirildi
2023'te Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru kırıldı
Dünyanın en çok araç satan üreticisi yine Toyota oldu
Kuzey Kore'nin füze testleri alarma geçirdi
ABD'nin bombardıman uçakları İsrail'de
30 Ocak 2024 Salı 08:19:00 - Güncelleme:30 Ocak 2024 Salı 08:19:00

Dünyanın en çok araç satan üreticisi yine Toyota oldu

Kaynak: AA

ABONE OL

Toyota 2023'te "dünyanın en çok araç satan üreticisi" unvanını korudu.

Toyota Motor, geçen yıl küresel satışlardaki liderliğini bir kez daha koruduğunu açıkladı.

Toyota Motor'dan yapılan açıklamada, şirketin 2023'ye ilişkin araç satış ve imalat verileri paylaşıldı.

Buna göre Japon üretici firma, 2023 yılında küresel düzeyde 11,23 milyon araç satışı gerçekleştirdi

Önceki yıla kıyasla yüzde 7,2 yükselen bu satışlar, firmanın şimdiye kadarki en yüksek araç satışı oldu.

Hibrit modellerin satışı yüzde 31,4 artışla 3,42 milyona; elektrikli modellerin satışı ise 4 kattan fazla artışla 104 bin 18'e yükseldi.

Araç satışlarına, Toyota grubundan mini araç üreticisi Daihatsu ile kamyonet üreticisi Hino satışları da dahil edildi.

Firmanın açıklamasında, "En yüksek satışları elde etmek hedefimiz değil. Güvenlik ve kalite birinci önceliğimiz." denildi.

Resmi Kyodo ajansı, Japon firmanın en büyük rakibi Volkswagen AG'nin 2023'te 9,24 milyon araç sattığını aktardı.

Böylelikle Volkswagen'e karşı liderliğini pekiştiren Toyota, küresel satışlardaki liderliğini dördüncü yıla taşıdı.

Toyota Motor, 2023 yılında küresel araç üretimini yüzde 8,6 artırarak 11,52 milyona yükseltti.

Üretim artışına Kuzey Amerika, Avrupa ve Japonya içinde artan taleplerin olumlu etkisi yansıdı.

Etiketler : toyota satış rekor
Anne oldu

Anne oldu
Baba-oğul reklamda buluştu

Baba-oğul reklamda buluştu
Hem yazdı hem söyledi

Hem yazdı hem söyledi
Çağlar nerede Seda orada

Çağlar nerede Seda orada
Sokak ortasında bağırdı

Sokak ortasında bağırdı
‘Çift Terapisi' turneye çıkıyor

‘Çift Terapisi' turneye çıkıyor
Rolü hakkında konuştu

Rolü hakkında konuştu
Bergen şarkısını yorumladı

Bergen şarkısını yorumladı
Hande Ünsal alev alev

Hande Ünsal alev alev

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX