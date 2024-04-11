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11 Nisan 2024 Perşembe 10:56:00 - Güncelleme:11 Nisan 2024 Perşembe 10:56:00

Doğu Ekspresi'ne alternatif iki yeni rota geliyor!

Kaynak: TRT Haber

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Turistik Doğu Ekspresi'ne alternatif Ankara-Diyarbakır ve Ankara-Tatvan turistik trenleri bu ay başlıyor. Fiyatlar netleşti. İşte haberin detayları...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından seyahat severlerin ve sanat tutkunlarının gözdesi Turistik Doğu Ekspresi'ne alternatif iki trenin haziran ayının ortalarına kadar sefer yapacağını belirterek, şunları kaydetti;

İşletmeye girecek olan iki yeni hat olan Ankara-Diyarbakır ve Ankara-Tatvan turistik trenleri ile hem bölge turizmi gelişecek, hem de vatandaşlarımız kültürel ve tarihi değerleri daha yakından görme imkanı bulacak.

Ankara-Tatvan seferi 17 Nisan Çarşamba günü Ankara'dan yola çıkacak. Ankara-Diyarbakır arasındaki turistik hat ise 19 Nisan cuma günü Ankara'dan ilk hareketini gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002 yılından bu yana sürdürülen yatırımlar ve atılımlar sayesinde başta demiryolu olmak üzere ulaşımın her modunda bir devrim gerçekleştirdik. İzlediğimiz politikalar sonucunda Türkiye'yi yüksek hızlı demiryolu hatları ile tanıştırdık. Mevcut demiryolu hatlarında da büyük bir değişim gerçekleştirdik.

"VATANDAŞLARIMIZ TURİSTİK TRENLERİ ÇOK SEVDİ"

Yenileme ve modernize etme çalışmaları ile araç filosu gençleştirildi. Hizmet kalitesi arttırılarak tren seyahati vatandaşımızın günlük yaşamına girdi ve ulaşım alışkanlıklarını değiştirdi. Bu kapsamda yüksek hızlı trenlerin yanında konvansiyonel hatlarda işletilen trenlere olan taleplerin artmasıyla birlikte seyahat severlerin hizmetinde olacak iki yeni turistik tren daha işletilmeye başlanacak.

"Trenlerimiz kültürel ileşitişimi güçlendirecek"

1051 kilometre hat uzunluğunda Ankara-Diyarbakır güzergahında işletilecek olan Ankara-Diyarbakır-Ankara Turistik Treni 180 kişi kapasiteli, 9 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluşacak. Ankara'dan 19 Nisan Cuma günü saat 15.55' te hareket edecek, Diyarbakır'dan ise 21 Nisan Pazar günü saat 12.00' da yola çıkacak. Ankara-Diyarbakır seferinde Malatya'da 3 saat, Diyarbakır-Ankara seferinde ise Yolçatı'da 4 saat, Kayseri' de 3 turizm amaçlı duracak ve buralardaki tarihi ve kültürel değerleri görme imkanı sunacak. Turistik tren seferler bölge ekonomisini canlandırarak, sadece bir ulaşım aracı vazifesi görmeyecek, şehirler arasındaki kültürel iletişimi de kuvvetlendirecek.

"TRENLERİMİZ EV KONFORUNU SUNUYOR"

Turistik Trenler gezginlere ev konforunu sunuyor. Bin 262 kilometrelik Ankara-Tatvan-Ankara parkurunda işletilecek turistik treninin de, Ankara'dan 17 Nisan Çarşamba günü saat 15.55' te seferlerine başlayacağını tüm seyahat severlere duyurmak isterim. Ankara-Tatvan seferinde Elazığ'da 4 saatlik bir duruş gerçekleştirecek. 19 Nisan Cuma günü de Tatvan'dan 06.35' te hareket edecek tren Tatvan-Ankara seferinde Palu'da 3 saat, Elazığ'da 4 saat ve Kayseri'de 3 saatlik duruş yapacak. Ankara-Tatvan-Ankara Turistik Treni, 9 yataklı vagon ve 1 yemekli vagondan oluşuyor.

Ankara-Diyarbakır parkurunda yataklı vagonda bir oda fiyatı 9 bin TL, Diyarbakır-Ankara parkurunda 8 bin TL, Ankara-Tatvan parkurunda 9 bin 900 TL, Tatvan-Ankara parkurunda ise 9 bin TL olarak belirlendi. Yataklı vagonda bir odada iki kişi seyahat edebilecek.

Etiketler : tren doğu ekspresi rota
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