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12 Ekim 2022 Çarşamba 20:32:00 - Güncelleme:12 Ekim 2022 Çarşamba 20:32:00

Doğu Anadolu'nun güneş takip sistemli en büyük güneş enerji santrali açıldı

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Türkiye'nin yenilenebilir enerji üretimi yatırımlarına her geçen gün yenisini ekleyen RHG Enertürk Enerji, Van'ın Tuşba ilçesinde devreye aldığı Van Arısu Güneş Enerji Santrali'nin (GES) açılışını gerçekleştirdi.

Kayseri'nin sanayi devi Erciyes Anadolu Holding'in yenilenebilir enerji alanındaki güçlü yatırımı RHG EnerTürk Enerji tarafından Van'ın Tuşba ilçesinde devreye aldığı Van Arısu Güneş Enerji Santrali, akıllı güneş takip sistemi teknolojisi kullanılan ve güneş hareketlerini takip edebilen 138.213 adet güneş paneli ile bölgenin en yeni teknoloji Güneş Enerji Santrali olma özelliğini taşıyor.

Türkiye çapında kurduğu 13 farklı RES, HES ve GES santralleriyle toplam kurulu gücü 534 MWm olan ve önümüzdeki dönemde 849 MWm güce ulaşmayı planlayan RHG EnerTürk Enerji, gerçekleştirdiği yatırımlarla yenilenebilir enerji sektörünü domine etmeye hazırlanıyor.

Van Arısu Güneş Enerjisi Santrali yenilenebilir ve temiz enerji alanında yapılan çok güçlü bir yatırım olması yanında, yurt içinden tedarik edilen PV Panel Entegrasyonu, Güneş Yapısal Mekaniği ve PV paneldeki yerlilik oranıyla Türkiye'nin yerlilik oranı en yüksek santrallerden biri olma özelliğine sahip.

Aralık 2021 tarihinde tam kapasite ile devreye alınan santralin yıllık enerji üretim kapasitesi 115.250 MW saat olup, yaklaşık 44 bin hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye sahip.

784.000 m²'lik alanda yaklaşık olarak 110 futbol sahasını içine alabilecek büyüklüğüyle ve Nextracker akıllı güneş takip teknolojisi kullanılan santralde 138.213 adet monokristal modül tipli güneş paneli ile toplamda 44 binin üzerinde konutun enerji ihtiyacını karşılanmasına olanak sağlıyor.

Enerji yatırımlarının her aşamasında çevre dostu ve yüksek verimli projelere imza atan RHG Enertürk Enerji, petrol türevlerine, fosil yakıtlara ve nükleer santrallere bağımlılığı minimuma indirmeye yönelik faaliyetleriyle, yılda yaklaşık 63 bin ton emisyon azaltımı hedefliyor.

Van Valisi Dr. Ozan Balcı, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu üyeleri, Van Tuşba Belediye Başkanı Mehmet Salih Akman, RHG Enertürk yöneticileri ve basın mensuplarının katıldığı görkemli bir törenle açılan Van Arısu Güneş Enerji Santrali, yerli ve milli enerji alanında gerçekleştirilen önemli bir atılımı temsil ediyor.

Etiketler : Doğu Anadolu güneş takip sistemli güneş enerji santrali
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