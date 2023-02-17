17 Şubat 2023 Cuma 09:52:00 - Güncelleme:17 Şubat 2023 Cuma 09:52:00
Depremzedelerden elektrik ve doğal gaz güvence bedeli alınmayacak
Kaynak: TRT Haber
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Afet bölgesinde yaşayan ve depremden etkilenen vatandaşların ikamet adresine bakılmaksızın OHAL süresince elektrik ve doğal gaz aboneliği güvence bedeli alınmayacak.
Afet bölgesinde yaşayan ve depremden etkilenen vatandaşların ikamet adresine bakılmaksızın OHAL süresince elektrik ve doğal gaz aboneliği güvence bedeli alınmayacak.
Ayrıntılar geliyor...
- Depremzedelerden elektrik ve doğal gaz güvence bedeli alınmayacak
- Depremde zarar gören vergi daireleri geçici olarak başka yerde hizmet verecek
- Deprem bölgesine hayvanlar için yem ve mama sevkiyatı sürüyor
- GİB bağış ve yardımların vergiden değil, matrahtan düşüldüğünü açıkladı
- Küresel iş dünyasının deprem bölgesine yardımları artarak devam ediyor
- Devlet deprem yaralarını saracak: Kısa çalışma ödeneği devreye giriyor