Deprem bölgesindeki EYT'lilerin maaşları ödendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'lilerin maaşlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Mayıs ayında EYT'lilerim tamamının maaşlarını alabileceğini söyleyen Bakan Vedat Bilgin, "EYT'de maaş bağlananların sayısı 1 milyonu aştı" dedi.

Bilgin, deprem bölgesindeki EYT'lilerin tamamına maaşların ödendiğini söyledi.