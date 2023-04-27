Deprem bölgesindeki EYT'lilerin maaşları ödendi
Kaynak: TRT Haber
Bakan Bilgin, "EYT'de maaş bağlananların sayısı 1 milyonu aştı. Deprem bölgesinden başvuranların tamamına maaşlar ödendi" açıklamasını yaptı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'lilerin maaşlarıyla ilgili açıklama yaptı.
Mayıs ayında EYT'lilerim tamamının maaşlarını alabileceğini söyleyen Bakan Vedat Bilgin, "EYT'de maaş bağlananların sayısı 1 milyonu aştı" dedi.
Bilgin, deprem bölgesindeki EYT'lilerin tamamına maaşların ödendiğini söyledi.
- Deprem bölgesindeki EYT'lilerin maaşları ödendi
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