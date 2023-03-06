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06 Mart 2023 Pazartesi 21:01:00 - Güncelleme:06 Mart 2023 Pazartesi 21:01:00

Deprem bölgesindeki esnafa kredi desteği

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Depremde ağır hasara uğrayan yerlerde esnafa 250 bin liraya kadar 12 ayı ödemesiz 60 ay vadeli, yarısı Hazinenin ödeyeceği yüzde 7,5 faizli kredi veriyoruz" açıklamasını yaptı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesinde ticari faaliyetlerin ayağa kaldırılması için verilen destekleri duyurdu.

Deprem bölgesinde yıkılan ve kullanılamaz hale gelen iş yerleri için mobil çözümler üretildiğini söyleyen Erdoğan, "Bugüne kadar 6 bin geçici ticarethane kurarak esnafımızın hizmetine verdik. Ayrıca 3 bin konteynerden oluşan çarşılar kuruyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, deprem bölgesindeki işletmelerin KOSGEB'e olan 2023 borçlarının, felakette hayatını kaybeden işletmecilerin ise tüm borçlarının silineceği bilgisini verdi.

Bugüne kadar 1 milyon 61 binden fazla depremzedeye hane başına 10 bin lira acil yardım ödemesi yapıldığını belirten Erdoğan, "Daha önce açıkladığımız 250 milyar liralık KGF destekli kredi paketine 100 milyar TL daha ilave ettik. Depremde ağır hasara uğrayan yerlerde esnafa 250 bin liraya kadar 12 ayı ödemesiz 60 ay vadeli, yarısı Hazinenin ödeyeceği yüzde 7,5 faizli kredi veriyoruz" açıklamasını yaptı.

Etiketler : başkan erdoğan deprem son dakika

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