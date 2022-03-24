DEİK, Türk müteahhitlik sektörü ile Birleşik Arap Emirlikleri'ne çıkarma yapacak

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türk özel sektörünün önde gelen şirketleri ile mevcut ikili ticaret hacmini artırmanın yanı sıra, öncelikli olarak özellikle alt yapı ve müteahhitlik alanında yeni iş birlikleri için Birleşik Arap Emirlikleri'ne çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında ikili ticarette yeni bir dönemin kapısını aralayacak ticari diplomasi atağı başlatan DEİK, Dubai'deki ilk sektör buluşmasını "BAE-Türkiye İnşaat ve Müteahhitlik Alanında Ortaklıklar Yuvarlak Masa Toplantısı" ile gerçekleştirecek.



30 Mart 2022 tarihinde Dubai'de gerçekleştirilecek Yuvarlak Masa Toplantısı kapsamında iki ülkenin önde gelen proje-altyapı ve müteahhitlik firmaları bir araya gelecek. DEİK ile BAE Ticaret ve Sanayi Odası Federasyonu iş birliğinde düzenlenecek toplantıda; konut, turistik tesis, havalimanı, demiryolu, karayolu, alışveriş merkezi ve enerji alanlarında toplam 130 milyar dolar değerindeki dev projeler için yeni iş birliği fırsatları ele alınacak.

Türk özel sektörünün dışa açılan penceresi DEİK, "Daha fazla ticaret" hedefiyle ticari diplomaside yeni kapılar açmaya devam ediyor. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında ihracat, yatırım, finans ve müteahhitlik alanlarındaki ticaret hacmini iki katına çıkarmak için yeni bir ticari diplomasi atağı başlatan DEİK, 2022 yılı içinde dört hedef sektör ile Dubai'ye çıkarma yapacak.

OLPAK: "DUBAİ'DEKİ DEV PROJE SAHİPLERİ BİZİM MÜTEAHHİTLİK VE ALT YAPI ALANINDAKİ GÜÇLÜ KASLARIMIZDAN FAYDALANMAK İSTİYOR"

"BAE-Türkiye İnşaat ve Müteahhitlik Alanında Ortaklıklar Yuvarlak Masa Toplantısı" öncesi değerlendirme yapan DEİK Başkanı Nail Olpak:

"Kasım 2021'de Ticaret Bakanımız Sayın Mehmet Muş'un katılımıyla düzenlediğimiz Türkiye-BAE İş Forumu'muzda ve sonrasındaki yuvarlak masa toplantısında yaptığımız görüşmelerle iş birliklerimizi hangi alanlarda yoğunlaştırabileceğimizi konuşmuştuk. Ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki karşı kanat kuruluşumuzun başkanıyla İstanbul'da bir araya geldik. Özellikle ve öncelikle bizim güçlü olduğumuz müteahhitlik ve alt yapı alanında bizimle iş birliği yapmak istediklerini söylediler. Projeleri için bizim bu alanlarındaki güçlü kaslarımızdan faydalanmak istediklerini dile getirdiler.

Bu yılın Şubat ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı ziyarette yuvarlak masa toplantısında bu konu gündeme geldi. Ülkemizin dış ekonomik ilişkilerini yürüten DEİK olarak, çalışmalarımızı hızlandırdık ve odaklanmış bir konuda güzel sonuçlar elde edeceğimizi düşündüğümüz, çok özel bir toplantı planladık. Ülkemizin önde gelen 25 civarındaki müteahhitlik ve alt yapı firmasını Dubai'deki 30 civarında dev proje sahibi firma ve kurumla birebir görüştüreceğiz. Bu toplantı, gerçekten özel ve odaklanılmış bir görüşme trafiğine sahne olacak. Bugüne kadar yaklaşık 13 milyar dolar değerinde 141 proje üstlenen Türk müteahhitlik ve altyapı sektörünün bu toplantı sonrası da büyük başarılara imza atacağına inanıyoruz" diye konuştu.