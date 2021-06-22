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22 Haziran 2021 Salı 18:09:00 - Güncelleme:22 Haziran 2021 Salı 18:09:00

Çeyrek altın 800 TL barajına geriledi

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İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 802,00 liradan işlem gördü.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,4 azalışla 495,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 802,00 lira, Cumhuriyet altını 3.282,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,4 azalışla 495,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, dün ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


PAZARTESİ
SALI
KAPALIÇARŞI'DA ALTINAlışSatışAlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)502,00502,20494,80495,00
Cumhuriyet Ata Lira3.309,003.330,003.261,003.282,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)458,00462,00452,00456,00
Lira(Tam) Ziynet3.233,003.253,003.187,003.207,00
Yarım Ziynet1.617,001.627,001.594,001.604,00
Çeyrek Ziynet809,00814,00797,00802,00
Etiketler : Kapalıçarşı altın fiyatlar çeyrek altın
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