Çeyrek altın 800 TL barajına geriledi
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 802,00 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,4 azalışla 495,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 802,00 lira, Cumhuriyet altını 3.282,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,4 azalışla 495,00 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, dün ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|502,00
|502,20
|494,80
|495,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.309,00
|3.330,00
|3.261,00
|3.282,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|458,00
|462,00
|452,00
|456,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.233,00
|3.253,00
|3.187,00
|3.207,00
|Yarım Ziynet
|1.617,00
|1.627,00
|1.594,00
|1.604,00
|Çeyrek Ziynet
|809,00
|814,00
|797,00
|802,00