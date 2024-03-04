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04 Mart 2024 Pazartesi 13:08:00 - Güncelleme:04 Mart 2024 Pazartesi 13:08:00

Cengiz Holding, yeni GES yatırımıyla sanayi tüketimindeki ‘yenilenebilir' payını artıracak

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Cengiz Holding, sanayide kullandığı elektriği yenilenebilir kaynaklardan temin etme vizyonu doğrultusunda yatırımlarını hızlandırdı. Şirket, Eti Alüminyum'da hayata geçirilen dört güneş enerji santralinin (GES) ardından, şimdi de Eti Bakır'ın tüketimini ‘yenilenebilir'den sağlamak için harekete geçti. Mazıdağı'nda tamamlanan 52 MW'lik GES'in, yılın ikinci yarısında üretime başlaması öngörülüyor.

Türkiye'nin en büyük sanayi şirketlerinden biri olan Cengiz Holding, sürdürülebilirlik konusunda da sektöre öncülük ediyor. Grup şirketleri arasında sağladığı Ar-Ge, inovasyon ve teknoloji entegrasyonu sayesinde, uyguladığı 'en iyi' teknikleri daha da ileri taşımak için yatırımlarını sürdüren Cengiz Holding, sanayide kullandığı elektriğin yenilenebilir kaynaklardan sağlanmasını odağına aldı. Eti Alüminyum'da hayata geçirdiği dört güneş enerji santrali (GES) sayesinde tesisin tüm elektriğini yenilenebilir enerjiden karşılamaya başlayan Cengiz Holding, bir diğer grup şirketi Eti Bakır için de benzer yolu izleyecek. Bu kapsamda yapılan Eti Bakır'ın Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri arazisindeki güneş enerji santrali tamamlanırken, elektrik üretimi için gün sayıyor.

Cengiz Holding Enerji Grup Başkanı Ahmet Cengiz, enerji portföyünde yenilenebilir kaynaklı üretimin payını artırmaya devam edeceklerini belirterek, "Şirketimizin vizyonu doğrultusunda; mümkün olan en kısa dönemde sanayi tesislerimizin elektriğini tamamen yenilenebilir kaynaklardan sağlamak istiyoruz. Bu kapsamda Eti Bakır için ilk güneş enerji santralimizin kurulumunu tamamladık. 52 MW kurulu güce sahip GES'in yılın ikinci yarısında faaliyete geçeceğini öngörüyoruz. 711 milyon TL'lik yatırımla kurulan santral, 210.000 hanenin tüketimine eşdeğer elektriği üretecek" dedi.

'TÜRKİYE'NİN İLK HİBRİT ENERJİ SANTRALİNİ YAPTIK'

Cengiz Holding'in grup şirketi olan Cengiz Enerji'nin, kurulu gücü ve üretimiyle ilgili bilgi veren Cengiz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hidroelektrik, rüzgar, solar ve termik santrallerden oluşan portföyümüz şu anda toplam 4.845 MW'lık kurulu güce sahip. Bunun %60'ını yenilenebilir kaynaklı enerji oluşturuyor. Yenilenebilir enerjideki yatırımlarımızı bir adım ileriye taşıdık ve elektrik üretimini daha verimli hale getirmek için bu kaynakları çeşitlendirerek hibrit santrallere yöneldik. Türkiye'de ilk hibrit enerji santralini, Bingöl'deki Aşağı Kaleköy Barajı ve Hidroelektrik Santrali'ne eklediğimiz GES'le biz geçekleştirdik. Bu hibrit enerji santrali, Türkiye'de ilk olmasının yanı sıra Avrupa'nın en büyüğü olmasıyla da bizi gururlandırmaya devam ediyor. Yine bu kapsamda rüzgar enerji santrallerimizin olduğu yerlerde bu kaynağı güneşle destekliyoruz; bunun da ilk örneğini Sinop'ta yaptık. Orta vadede yenilenebilir portföyümüze 1.020 MW kurulu güç ekleyerek bu alandaki toplam kurulu gücümüzü 3.875 MW'a, portföy içindeki payını da %70'e çıkarmayı hedefliyoruz."

Etiketler : cengiz holding ges yatırım eti alüminyum ahmet cengiz
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