Çay üreticilerine 303 milyon 717 bin liralık destek ödemesi 30 Kasım'da yapılacak

Çay üreticilerine 303 milyon 717 bin liralık destek ödemesi 30 Kasım'da yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından, çay üreticilerine yönelik destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

ÇAYKUR aracılığıyla, 22 bin ton yaş çay alımı karşılığı 303 milyon 717 bin TL ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına 30 Kasım Perşembe günü aktarıyoruz.



Hayırlı ve bereketli olsun.�� @TurkiyeninCayi pic.twitter.com/7buEJ8U6ox — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) November 28, 2023

Bakan Yumaklı, paylaşımında, "ÇAYKUR aracılığıyla, 22 bin ton yaş çay alımı karşılığı 303 milyon 717 bin lira ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına 30 Kasım Perşembe günü aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.