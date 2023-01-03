VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
3 kamu bankası yeni bir kredi paketi hazırladı
Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor
Doğa Koleji Bursluluk Sınavı ile %100 başarıya %100 burs
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
Borsa güne rekor seviyeden başladı
Eda Taşpınar'ın cami paylaşımına re'sen soruşturma
Aralık ayı enflasyon verileri açıklandı
EYT'de en çok merak edilen 5 soru!
Brent petrolün varil fiyatı 85,94 dolar
Meksika'da bir hapishanede çıkan isyanda ölenlerin sayısı 19'a çıktı
Brezilya ve Kolombiya devlet başkanları Amazon'un korunmasını ele aldı
Kolombiya, silahlı gruplarla varılan ateşkes anlaşmasını 2 ayda bir gözden geçirecek
Sahte araç kiralama siteleri üzerinden dolandırıcılık yapan 24 şüpheliye gözaltı kararı
Yanlış seçimler tırnaklara zarar
Kırmızı ete alternatif hindi her zaman tüketilmeli
Anne adayları uyku ilacı kullanmamalı
ABD'de ünlü aktör Renner, kar kürediği sırada kaza geçirerek yaralandı
Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı
Yurt içi piyasalar enflasyon verilerine odaklandı
FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanması soruşturmasında 22 gözaltı kararı
İşte haftanın yalan haberleri... İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı
Bakan Karaismailoğlu duyurdu... Bursa'ya hızlı tren geliyor
İmzalar resmen atılıyor... Türkiye komşuya doğalgaz satacak
Kılıçdaroğlu'nun danışmanından "özerklik" itirafı...
03 Ocak 2023 Salı 09:57:00 - Güncelleme:03 Ocak 2023 Salı 09:57:00

Brent petrolün varil fiyatı 85,94 dolar

Kaynak: AA

ABONE OL

Yılbaşı tatili nedeniyle dün uluslararası piyasalarda işleme kapalı olan Brent petrolün varili 85,94 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 86 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,91 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,03 artarak 85,94 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 80,34 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki hareketlilikte, piyasalardaki zayıf talep endişelerine karşın küresel arz daralması beklentilerinin güçlü kalması etkili oldu.

Rusya'nın, Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına katılan ülkelere petrol ve petrol ürünü satışını yasaklaması piyasalarda küresel arz daralması endişelerini güçlendirerek, fiyatları desteklemeyi sürdürüyor.

Dünya ekonomilerinde resesyon beklentisi ve Çin'de artan Kovid-19 vaka sayıları ise petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü ivmelenmeyi kısıtlıyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, pazar günü yaptığı açıklamada, dünya ekonomisinin büyük kısmı için 2023'ün zor bir yıl olacağı uyarısında bulundu.

Georgieva, buna neden olarak ABD, Avrupa Birliği ve Çin gibi 3 büyük ekonomideki yavaşlamayı gösterdi.

Brent petrolde teknik olarak 86,23 ile 86,67 dolar aralığının direnç, 85,59 ile 84,95 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Etiketler : brent petrol petrol fiyatı ekonomi
Çekim arası alışveriş

Çekim arası alışveriş
‘Çocuk' gibiler

‘Çocuk' gibiler
Leylekler mevsimleri şaşırdı

Leylekler mevsimleri şaşırdı
Hülya'yla tekrar evlenmem

Hülya'yla tekrar evlenmem
İşin Aslı VIP

İşin Aslı VIP
Babasıyla göz göze gelememiş

Babasıyla göz göze gelememiş
Zeynep'in yerine Yalın

Zeynep'in yerine Yalın
Çekimler tamamlandı

Çekimler tamamlandı
15'inci yaşa merhaba

15'inci yaşa merhaba

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX