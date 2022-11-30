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30 Kasım 2022 Çarşamba 10:47:00 - Güncelleme:30 Kasım 2022 Çarşamba 10:47:00

Brent petrolün varil fiyatı 84,74 dolar

Kaynak: AA

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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84,74 dolardan işlem görüyor.

Dün 86 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,25 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 10.05 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,58 artarak 84,74 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,67 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talep endişelerinin hafiflemesi etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ham petrol stoklarında geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 7 milyon 850 bin varil düşüş tahmin edildiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 2 milyon 487 bin varil azalacağı yönündeydi.

ABD'nin ham petrol stoklarındaki düşüş öngörüsü, ülkede talebin güçlendiği algısıyla fiyatlardaki yükselişi destekledi.

Öte yandan, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'de açıklanan imalat ve imalat dışı sektörlerdeki öncü ekonomik aktivite verilerinin kasımda büyüme eşiğinin altında kalması, talep endişelerine yol açarak fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

Çin Ulusal İstatistik Bürosunun yayımladığı resmi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine göre, imalat sanayi PMI geçen aya göre 1,2 puan azalarak 48'e, imalat dışı PMI ise 2 puan düşüşle 46,7'ye indi.

PMI endekslerinde 50'nin altındaki değerler ekonomik faaliyetlerdeki azalmaya işaret ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 85,01 ile 85,82 dolar aralığının direnç, 84,20 ile 83,39 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Etiketler : brent petrol petrol fiyatları ekonomi
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