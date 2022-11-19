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Bozkurt'ta selzedeler için yapılan TOKİ konutlarında sona gelindi
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19 Kasım 2022 Cumartesi 18:00:00 - Güncelleme:19 Kasım 2022 Cumartesi 18:00:00

Bozkurt'ta selzedeler için yapılan TOKİ konutlarında sona gelindi

Kaynak: AA

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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından selzedeler için inşa edilen 679 konutun yapımında sona gelindi.

Geçen yıl 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın şiddetli yağışların ardından taşması sonucu 65 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin kaybolduğu ve onlarca binada zararın meydana geldiği Bozkurt'ta selin izlerini silmek için yürütülen çalışmalar sürüyor.

Sel nedeniyle evlerini kaybedenler için ilçenin farklı noktalarında inşa edilen 679 konut bitme aşamasına geldi.

Bozkurt Kaymakamı Murat Atıcı, ilçede çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Bozkurt Küçük Sanayi Sitesi'nin yeniden inşası kapsamında 52 dükkan ve 2 fabrika yapıldığını belirten Atıcı, eylül ayında düzenlenen kura çekiminin ardından hak sahibi esnafın iş yerlerine taşınmaya devam ettiğini anlattı.

Bozkurt'un çok büyük bir olay yaşadığını vurgulayan Atıcı, şöyle devam etti:

"Son 100 yılda ülkemizde gerçekleşen en büyük sel ve rüsubat baskınının yaşandığı Bozkurt'taki çalışmalar son hızıyla devam ediyor. İlçe merkezinde 679 konutun yapımı son aşamasına geldi. Kasım ayının sonuna bitecek konutlarımız var. Kalanların da aralık ayında işlemleri bitecek. Kabalarının tamamı bitmiş durumda. Bölgede sadece 679 konut yapmıyoruz. Köylerimize de 40 ev yapılacak. Bir köy evimiz bitmiş durumda, 13 köy evinin temeli atıldı."

Aralık ayı içinde konutların kuralarının çekileceğini dile getiren Atıcı, "Konutların bitmesinin ardından doğal gazıyla vatandaşımıza yıl sonuna kadar teslim etmeyi planlıyoruz. TOKİ konutlarımız, üst standartlarda yapılan yapılar. Peyzajı, mimarisi ve Kastamonu'nun kültürüne uygun. Konutların mimarisinin örnek olacağını düşünüyoruz. Toplam beş etap şeklinde yapılıyor. Bir etabımız Meteoroloji Tepesi'nde ve deniz manzarası ile güzel bir manzaraya sahip." dedi.

Bozkurtlu Emin Güney ise ilçede çok yoğun çalışma yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Hizmetten sonsuz derecede memnunuz. Yapılan köprüler, işler çok güzel. İlçe kurulduğu günden beri bu kadar hizmet almadı. TOKİ'nin yaptığı işler görülüyor. İhtiyacı olan insanlar kısa zamanda yerleşecek. Devletimize, milletimize daha güzel işler yapmayı temenni ediyorum. TOKİ binalarında yapılan işler çok güzel. Hem manzarası hem de yapılan iş kalitesi, dış görüntüsü ile çok güzel."

Etiketler : bozkurt selzede toki konut
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