VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'den Rusya kararı: Kanıtlar UCM'ye gönderilecek
HAVELSAN, KAAN Milli Muharip Uçağın tüm eğitim sistemlerinin ana sorumlusu oldu
Arap ülkeleri, Nijer'de gerçekleşen darbeyi kınadı
Türkiye'nin havadaki gözleri MİLSAR'a emanet
Yunanistan'da orman yangınları kontrolden çıktı: Mühimmat deposunda patlama
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde otluk arazide çıkan yangın söndürüldü
27 Temmuz 2023 Perşembe 18:22:00 - Güncelleme:27 Temmuz 2023 Perşembe 18:22:00

Borsa'dan yeni rekor! BIST 100 endeksi kapanış rekoru kırdı

Kaynak: AA

ABONE OL

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,66 değer kazanarak günü 6.856,11 puandan tamamlayarak rekor seviyeden tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 112,25 puan artarken, toplam işlem hacmi 145 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 4,07, holding endeksi yüzde 1,70 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 9,54 ile finansal kiralama, faktoring, tek gerileyen ise yüzde 0,87 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırmasının ardından pozitif seyrediyor.

Analistler, Powell'ın verilere bağlı kalacaklarını vurgulamasının, yatırımcıları Fed'in bir sonraki hamlesi konusunda kararsız bıraktığını belirterek, Powell'ın ekonomide artık resesyon beklemediklerini de dile getirdiğini anımsattı.

ECB Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi'nde enflasyonun azalma eğilimi göstermekle beraber çok uzun süre çok yüksek seviyede kalmaya devam etmesinin beklendiği belirtti.

ABD ekonomisi 2. çeyrekte yüzde 2,4 büyüyerek beklentileri aşarken haftalık işsizlik başvuruları ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 22 Temmuz ile biten haftada 221 bine gerileyerek 5 ayın en düşük seviyesine indi

Powell'ın açıklamaları ve ABD'de açıklanan verilerin ardından Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde 25 baz puan faiz artırma ihtimali yüzde 24'e çıktı.

Yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi, dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Japonya Merkez Bankası faiz kararı, Almanya'da enflasyon, ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.900 seviyesinin direnç, 6.700 ve 6.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Etiketler : BIST 100 endeksi Borsa İstanbul borsa rekor
Sürpriz kutlama

Sürpriz kutlama
Gizem Karaca: Organik besleniyorum

Gizem Karaca: Organik besleniyorum
Eski dostlar düşman oldu

Eski dostlar düşman oldu
Milano çıkarması

Milano çıkarması
Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi

Ünlü radyocu Fatih Yıldırım, Ekru Dilek ile dünya evine girdi
Serdar'ın korosu

Serdar'ın korosu
30 yıllık repertuar

30 yıllık repertuar
Aynı günde iki tekli

Aynı günde iki tekli
19 yıl sonra yeniden

19 yıl sonra yeniden

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX