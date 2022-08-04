Borsa İstanbul Sanayi Şirketlerini Ziyaret Ediyor

Yakın zamanda ülkemizin en büyük 1000 sanayi şirketinin listesi açıklandı. Borsa İstanbul, ülkemizin sürdürülebilir büyümesinin temel dinamosu olan bu sanayi şirketlerimizden, Borsa'da işlem görmeyenleri şirket merkezlerinde tek tek ziyaret ediyor ve sermaye piyasaları hakkında merak ettikleri tüm sorulara cevap veriyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Konya, Ordu, Çorlu, Denizli, Kayseri, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana ve Mersin illerindeki sanayicileri ziyaret eden Borsa İstanbul, bu illerdeki sanayicileri ziyaret etmeye devam ediyor. Ayrıca diğer illerdeki sanayicileri de ziyaret etmeye hazırlanıyor.

Sanayi şirketlerinin ziyaret edilmesi dışında ayrıca, bu illerdeki sanayi ve ticaret odalarında düzenlenen toplantılara da katılan, sanayicilerle bir araya gelerek sunumlar yapan Borsa İstanbul; bu ziyaretler ile ülkemizin büyümesini sağlayan sanayicilerimizin yatırımlarını finanse eden ve uzun vadeli TL'ye ulaşma imkânı sağlayan sermaye piyasalarını anlatmayı hedefliyor.

Borsa İstanbul gerçekleştirdiği ziyaretlerin yanı sıra, bu konudaki çalışmalarına hem sosyal medya hesaplarında videolar yayınlayarak hem de hazırladığı "Halka Arz ve Borsa'da İşlem Görme" broşürünü en büyük 1000 sanayi şirketinin listesinde yer alıp Borsa'da işlem görmeyen şirketler ile Sanayi ve Ticaret Odalarına göndererek devam ediyor.