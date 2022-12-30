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30 Aralık 2022 Cuma 14:10:00 - Güncelleme:30 Aralık 2022 Cuma 14:10:00

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Kaynak: AA

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 5.550,87 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

BIST 100 endeksi, 5.550,87 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 61,92 puan ve yüzde 1,13 değer kazancıyla 5.538,84 puan oldu. Toplam işlem hacmi 53 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,08, holding endeksi yüzde 1,85 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,93 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,69 ile inşaat oldu.

Analistler, ABD'de iş gücü piyasalarının yavaş yavaş da olsa ABD Merkez Bankası'nın (Fed) hedefleri doğrultusunda güç kaybetmeye başladığına ilişkin beklentilere karşın küresel piyasalarda dalgalı bir seyir izlendiğini belirtti.

Bugünün veri gündeminde yurt içinde ABD'de Chicago Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) öne çıktığını aktaran analistler, Noel tatilleri ve yıl sonu pozisyon kapatma işlemlerinin yoğunlaşmasıyla piyasalardaki sert dalgalanmalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.550 puanın direnç, 5.340 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Etiketler : borsa istanbul bist 100 endeksi bankacılık
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