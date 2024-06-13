Borsa günü yükselişle kapattı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 226,37 puan artarken, toplam işlem hacmi 86,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,42, holding endeksi yüzde 2,17 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,26 ile ticaret, tek kaybettiren yüzde 0,17 ile iletişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, dün ABD'de enflasyonun yavaşlama sinyalleri vermesine karşın ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirim beklentisini 3'ten 1'e indirmesiyle karışık bir seyir izlendiğini, yurt içi piyasaların ise pozitif ayrıştığını söyledi.