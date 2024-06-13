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13 Haziran 2024 Perşembe 18:55:00 - Güncelleme:13 Haziran 2024 Perşembe 18:55:00

Borsa günü yükselişle kapattı

Kaynak: AA

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BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,23 değer kazanarak 10.391,89 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 226,37 puan artarken, toplam işlem hacmi 86,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,42, holding endeksi yüzde 2,17 değer kazandı.

EN ÇOK KAZANDIRAN SEKTÖR ENDEKSİ TİCARET

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,26 ile ticaret, tek kaybettiren yüzde 0,17 ile iletişim oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, dün ABD'de enflasyonun yavaşlama sinyalleri vermesine karşın ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirim beklentisini 3'ten 1'e indirmesiyle karışık bir seyir izlendiğini, yurt içi piyasaların ise pozitif ayrıştığını söyledi.

Etiketler : Borsa İstanbul Kapanış Borsa BIST 100
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