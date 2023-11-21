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21 Kasım 2023 Salı 18:35:00 - Güncelleme:21 Kasım 2023 Salı 18:35:00

Borsa günü yükselişle kapattı

Kaynak: AA

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 1,26 değer kazanarak 8.046,62 puandan günü yükselişle tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,26 değer kazanarak 8.046,62 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 100,26 puan artarken, toplam işlem hacmi 105,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,51, holding endeksi yüzde 0,56 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,86 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,74 ile turizm oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de enflasyon endişelerinin güç kaybetmeye devam etmesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) ekonomide yumuşak inişi sağlayabileceğine yönelik beklentilerin varlık fiyatlarını etkilediğini ifade etti.

Bu akşam Fed tutanaklarının takip edileceğini aktaran analistler, yarın yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi, Avro Bölgesinde tüketici güven endeksinin takip edileceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.180 seviyesinin direnç, 7.910 ve 7.770 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Etiketler : BIST100Yükseliş Borsaİstanbul KAPANIŞ
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