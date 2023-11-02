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02 Kasım 2023 Perşembe 10:30:00 - Güncelleme:02 Kasım 2023 Perşembe 10:30:00

Borsa güne yükselişle başladı

Kaynak: AA

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,85 yükselişle 7.592,40 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 63,83 puan artışla ve yüzde 0,85 değer kazanarak 7.592,40 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,47 ve holding endeksi yüzde 0,88 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 1,18 ile elektrik oldu.

Dün, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,19 değer kazancıyla 7.528,57 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) dünkü faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının piyasa beklentilerine paralel olması nedeniyle pozitif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün gözlerin yurt içinde açıklanacak Enflasyon Raporu, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankasının (BoE) para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi.

Dün, Fed, politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit tutarken, bankadan yapılan açıklamada, son göstergelerin ekonomik aktivitenin üçüncü çeyrekte "güçlü" hızda büyüdüğüne işaret ettiği bildirildi.

Fed Başkanı Jerome Powell da bankanın politika kararı sonrasında düzenlediği basın toplantısında, enflasyonu yüzde 2 hedefine indirme konusunda kararlı olduklarının altını çizerek, ilave para politikası sıkılaştırmasının kapsamı ve politikanın ne kadar süreyle kısıtlayıcı kalacağı konusunda gelen verilere ve gelişen görünüm ile risklere göre karar alacaklarını anlattı.

Analistler, bugün yurt içinde ayrıca haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise BoE'nin faiz kararının yanı sıra dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de fabrika siparişleri başta olmak üzere yoğun veri gündemi ile İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.650 ve 7.750 seviyelerinin direnç, 7.480 ve 7.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Etiketler : borsa istanbul bist 100 endeksi ekonomi
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