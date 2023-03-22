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22 Mart 2023 Çarşamba 10:10:00 - Güncelleme:22 Mart 2023 Çarşamba 10:10:00

Borsa güne yükselişle başladı

Kaynak: AA

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,51 artışla 4.931,72 puandan başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 25,09 puan ve yüzde 0,51 değer kazanarak 4.931,72 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,67, holding endeksi yüzde 0,61 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,01'le taş, toprak, en çok gerileyen yüzde 1,09'la spor oldu.

Dün, düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, yüzde 1,38 değer kaydederek 4.906,63 puandan kapandı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklanacak para politikası kararları öncesinde bankacılık sektörüne ilişkin endişelerin azalmasıyla pozitif bir seyir izlendiğini bildirdi.

Fed'in senenin devamında atacağı adımlara ilişkin piyasa beklentilerinin oldukça dağınık olduğunu dile getiren analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda bu akşam bankanın yüzde 90 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağının öngörüldüğünü vurguladı.

Analistler, bugün Fed'in para politikası kararlarının yanı sıra, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, İngiltere'de enflasyon ve Avro Bölgesi'nde ödemeler dengesi verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.870 ve 4.800 seviyelerinin destek, 5.000 ve 5.100 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.

Etiketler : borsa istanbul bist 100 endeksi piyasalar

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